Crónica de una muerte anunciada: el Ministerio de Transportes quiere dejar sin autobús a decenas de pueblos rurales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cerrado el periodo de información pública del anteproyecto que regula la prestación del servicio público de viajeros de uso general y las alegaciones enviadas por vecinos y Ayuntamientos serán ahora estudiadas y respondidas previamente a la aprobación del anteproyecto. Por lo menos, esa es la idea.

El anteproyecto, presentado por la cartera de Óscar Puente ha raspado la piel de los vecinos de la España rural de varias provincias de España porque supone la eliminación de decenas de paradas de autobús en decenas de municipios en riesgo de despoblación. En Castilla-La Mancha, la medida afectará a las líneas VAC – 255 y VAC-260. La primera une Madrid con Valencia a su paso por Teruel y Guadalajara con paradas, hasta ahora, en casi 30 pueblos. La segunda une Cuenca con Teruel y Castellón y afectará a 16 paradas, la mayoría de ellas en Cuenca.

Explora aquí el mapa de las paradas de autobús que van a desaparecer en Cuenca y Guadalajara

María Hernández Noche de verano en Mazarate (Guadalajara) otro de los municipios que se quedará sin parada de autobús

Los vecinos explican que el problema no es solo ir a Valencia, sino que esas paradas de autobús son la única línea de conexión con el resto de sus provincias. Los casi 30 pueblos que se quedarán sin parada en Guadalajara, perderán la única conexión con las ciudades de la provincia. No podrán ir a Molina de Aragón, Guadalajara ciudad o Madrid, a no ser que tengan el privilegio de contar con un vehículo propio o compartido.

“Muchos son personas mayores”, explica Raúl, vecino de Selas (Guadalajara), uno de los pueblos afectados; “usan el autobús para ir a comprar cosas básicas a Molina de Aragón porque aquí no tenemos ni tienda”. La reducción de servicios en la España vaciada ha sido gradual pero nunca se ha detenido a pesar de las políticas contra la despoblación, políticas que han terminado siendo poco efectivas y que han ido quitándonos servicios poco a poco.

"Es una sentencia de muerte a los pueblos"

Precisamente, Raúl es uno de los protagonistas de esa lucha contra la despoblación. Él, motivado por la vida en el pueblo, optó hace cinco años por dejar la ciudad e iniciar su proyecto de vida acompañado solo de los 35 vecinos censados de Selas. El teletrabajo se lo permite y asegura que “han sido los mejores cinco años de mi vida”. Perfiles como el suyo son la esperanza de los pueblos españoles pero hay servicios mínimos que se necesitan cumplir para que Raúl y otros muchos como él puedan seguir apostando por el pueblo: “Realmente me tengo que replantear cómo seguir manteniendo esta vida y no solo yo, hay casos más graves como abuelos y enfermos que no pueden quedarse así”. El intento de Raúl podría quedarse solo en eso. Él no conduce, no tiene coche, y teme que no les quedará otra que "terminar viviendo todos en la ciudad y que el pueblo quede completamente abandonado”.

Raúl Galán Selas (Guadalajara)

Sin autobús, para los vecinos de estos pueblos “es la estocada definitiva”, y sobre todo, la última palabra que confirma la sensación de abandono que todos tienen. Raúl asegura que “más que crispación o enfado es tristeza lo que siente la gente”. La sensación de abandono va ligada a esas razones que pone el Ministerio de Transportes, razones que pasan por ahorrar costes o reducir tiempos en el viaje pero “no se puede medir así”, explica, “es un servicio básico”.

Jesús Langa es alcalde de Selas, uno de los pueblos afectados. Desde el ayuntamiento han presentado alegaciones al anteproyecto para intentar evitar lo que para él es la crónica de una muerte anunciada: “Esto es una sentencia a muerte a los pueblos”, asegura en Herrera en COPE Guadalajara, “aparte de todos los inconvenientes que tenemos, ahora también nos quieren dejar incomunicados del todo”.

El argumento es fácil de entender, Langa apremia al sentido común cuando dice que todos somos iguales y que "tenemos los mismos derechos que alguien de Madrid o de Barcelona", y no le falta razón. Sin embargo, el sentir popular es el de "ciudadanos de segunda". Una sensación que se repite en muchos pueblos de España donde la falta de servicios es más que evidente: "Solo comemos pan los martes y los jueves porque es cuando viene el panadero".

María Hernández Selas (Guadalajara) uno de los pueblos que quedarán abandonados por el Ministerio de Transportes

eliminar las paradas de autobús podría vulnerar la ley

Las alegaciones no piden la modificación del anteproyecto sino su anulación absoluta. Se amparan, precisamente, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 que establece un sistema común de transporte en todo el Estado en el que se busca satisfacer “las necesidades de toda la comunidad, con eficacia y al menor coste social”. No es solo eso, y es que en su artículo 4 de esta Ley se pone especial atención a las “zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso”.

La Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habrían participado también en la oleada de alegaciones a pesar de no ser organismos competentes en transportes.

La Otra Guadalajara y las alegaciones contra el anteproyecto de Transportes en Mediodía COPE Guadalajara

El movimiento La Otra Guadalajara, junto con integrantes de las asociaciones Soria ¡YA!, Teruel Existe o Cuenca Ahora, han movilizado a los vecinos de las zonas afectadas para apoyar la oleada de alegaciones individuales y colectivas. Ángel Luis López, portavoz de este grupo vecinal, ha asegurado en COPE que “aún no sabemos cuántas paradas desaparecerán finalmente”. Algunas de ellas están en “amarillo”, una manera de mostrar que se encuentran en el limbo del anteproyecto.

El destino final de estos pueblos pasa por la espera. Hasta entonces confían en que el problema se eleve al debate nacional y España entere presione para que el Ministerio de Transportes no termine por dilapidar los esfuerzos para luchar contra el éxodo rural.