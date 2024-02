Tras la enmienda anunciada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara a los Presupuestos de 2024, la alcaldesa Ana Guarinos ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE en Guadalajara para defenderlos como "unos presupuestos reales y realistas; sociales, ya que destinan cerca del 15% al gasto social; garantistas de los servicios públicos, e inversores en infraestructuras y servicios".

Por el contrario, Guarinos ha tachado los presupuestos del anterior mandato de "ficticios", reflejo de "un desequilibrio entre ingresos y gastos", denunciando que el anterior equipo de Gobierno liderado por el socialista Alberto Rojo dejó "no una Guadalajara viva, sino una deuda viva y un agujero vivo de más de 20 millones de euros".

En este sentido, ha explicado que la deuda heredada se debe a que "de lo que iba a recaudar o a ingresar a lo que ingresó, la diferencia son 9 millones de euros; gastó 7 millones de euros más de lo que tenía previsto; dejó facturas en los cajones sin pagar por importe superior a 3 millones y medio de euros y, además, nos encontramos con una sentencia judicial que nos obligaba a pagar 600.000 euros, que tenía que haberse ejecutado en el año 2021, y el importe que vamos a tener que pagar por esa sentencia, más intereses y recargo, ronda cerca de 900.000 euros", sin olvidar "las revisiones de precios a empresas por la prestación de un servicio, que nos van a reclamar más de 2 millones y pico de euros", así como nuevas facturas que "siguen entrando en el Ayuntamiento por una serie de gastos, que se comprometieron a pagar y que no pagaron".



De hecho, la regidora de la capital ha asegurado que se ha tenido que "sumergir en todos los cajones" consistoriales "para poner orden al Ayuntamiento".

"Los últimos 8 meses, sobre todo los últimos 6 primeros, han sido meses intensos, en los que ha habido que ir pagando todas las facturas que nos hemos ido encontrando en los cajones; ha habido que ir resolviendo y poniendo en marcha la licitación de todos aquellos servicios que se tenían que haber puesto en marcha en el anterior equipo de Gobierno", ha añadido.

Con respecto a la polémica subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 17% aprobada por su equipo de Gobierno, con Vox como socio, Guarinos ha garantizado que "no hay ninguna otra posibilidad, incluso hablándolo con los propios responsables técnicos del Ayuntamiento", y que, en cualquier caso, el incremento de hasta ocho puntos del IBI a los vecinos y vecinas de Guadalajara representará para el Ayuntamiento unos ingresos "de 4 millones de euros, que no llegan para pagar ni los contratos de zonas verdes, parques y jardines ni el autobús".

"A mí me ha quitado el sueño esta decisión y me lo sigue quitando", ha confesado, insistiendo en que su objetivo inicial "era mantener una presión fiscal moderada, que te permita garantizar y prestar servicios públicos" y que, en última instancia, "la responsabilidad de lo que en este momento está sucediendo en Guadalajara la tienen quienes gobernaron hace cuatro años".

Por otro lado, ha descartado como alternativa para aligerar las arcas municipales rehusar a hacer nuevas inversiones en la ciudad.

"No invertir significa no arreglar aceras, no pavimentar calles; inversión significa también invertir en vehículos de seguridad o en el Parque de Bomberos de Guadalajara", ha subrayado, apuntando que, en el caso de estas últimas instalaciones, su coste va a ascender a "8 millones de euros, no a 2,8 millones que fue lo que presupuestó el anterior equipo de Gobierno".

En definitiva, para Ana Guarinos la inversión es necesaria "si queremos que la ciudad prospere" y, además, ha aclarado que se está acometiendo "con un préstamo, es decir, que tampoco vamos a invertir tanto, que es una cantidad mínima del presupuesto".

En referencia a la revitalización del casco histórico, la alcaldesa de Guadalajara ha señalado que la primera medida importante llevada a cabo por su Gobierno ha sido "seguir manteniendo las ayudas", al tiempo que se siguen "estudiando reformas de tipo urbanístico".

Con ese objetivo, el Ayuntamiento no sólo ha establecido ayudas "a empresas y empresarios, a emprendedores, para sujetar esos gastos inciales que tienen para poder abrir un negocio y ayudar con los gastos corrientes", sino también "a la contratación de personas".

Finalmente, Guarinos ha destacado la "puesta en marcha, la revitalización del Mercado de Abastos", recordando que se trata de "una obra que se arregló con fondos europeos y llevaba cuatro años completamente paralizado".

"Lo estamos utilizando para realizar actuaciones, no solamente desde el Ayuntamiento sino también por personas terceras, y lo estamos haciendo revitalizando también una planta con exposiciones y ahora vamos a permitir que en la campa se pueda aparcar, porque ésa es una Zona de Bajas Emisiones", ha indicado, lanzando, en este sentido, el mensaje tranquilizadorde que,en esa ZBE, gracias a "una ordenanza, pero además una serie de excepciones,el que viva o trabaje en el casco histórico o el que lleve a sus hijos a los colegios que tenemos aquí cercanos va a poder circular y no se le va a poner ningún tipo de sanción y, además, tenemos que facilitar que la gente pueda aparcar en los aparcamientos públicos".

"A la gente hay que facilitarle la vida, que pueda acceder al casco", ha concluido Ana Guarinos.