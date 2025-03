Altas capacidades en Guadalajara: necesidades sin cubrir

En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha dado un paso adelante con la publicación de una guía para mejorar la respuesta educativa a este alumnado. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿Qué necesitan estos niños?

En 2018, un grupo de familias de Guadalajara se unió para formar la Asociación LIEBRE, con el objetivo de brindar apoyo y visibilidad a niños y jóvenes con altas capacidades intelectuales en la provincia. Desde entonces, LIEBRE ha trabajado incansablemente para asesorar y acompañar tanto a estos menores como a sus entornos familiares y educativos, organizando actividades de enriquecimiento, talleres y salidas socio-culturales que fomentan su desarrollo integral. Erika Ónega es la presidenta de esta asociación, ha estado en Herrera en COPE Guadalajara explicando que la alta capacidad es "una casuística en la que intervienen distintos factores, entre ellos de índole neuronal. Hay cada vez más evidencia científica de que el funcionamiento neuronal es diferente y eso hace que tengan una personalidad diferente, una forma de entender diferente y una forma de desarrollo no ordinario".

Si pensamos en personas con altas capacidades es fácil caer en el mito: personas que lo tienen fácil en los estudios, el trabajo y en la vida en general, pero no tiene por qué ser así, "las personas tienden a centrarse en esos mitos que hay alrededor, un poco lo que se vende y no tiene por qué ser así".

Pueden ser grandes deportistas y personas muy sociables a pesar de que los mitos, a veces, indican todo lo contrario. Mitos que no ayudan a la identificación. Cuando en 2018, cuatro familias formaron Liebre, en menos de 10 años ya han aglomerado a más de 200 y con lista de espera, solo en Guadalajara. Erika cree que hay "muchos más, no me gusta hablar de porcentajes pero entre un 5 y un 10 por ciento de la población lo es y si miras los números de alumnado que hay, 200 son muy pocos".

No todo es bonito, estos niños, en algunos casos, sufren la soledad de la incomprensión en algunos momentos de su vida. No todos claro, como decimos, cada persona es un mundo igual que todos, pero si es uno de los aspectos por los que esta sociedad intenta reducir y romper los mitos que hay alrededor de estas personas: "Al tener un desarrollo cognitivo diferenciado con respecto a su media de edad puede producir disincronía, ellos a lo mejor se plantean cosas que, a lo mejor, sus compañeros no se plantean y eso hace que no se encuentren comprendidos del todo".

Pero, ¿cómo sabemos si nuestro hijo tiene altas capacidades? ¿Hay alguna señal que nos lo indique? Bueno, no es tan fácil como parece: "Ha todos los papás nos parece que nuestros hijos son la bomba, pero sí que es verdad que son niños precoces y el aprendizaje suele ser más fácil, aunque no quiere decir que todos sean iguales".