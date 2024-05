Agricultores de Guadalajara protestan contra las limitaciones de la Junta al uso de cosechadoras

A las 11:00 horas de este miércoles 22 de mayo, el centro de Guadalajara ha quedado ensordecido por el estruendo de los claxons, silbatos y cencerros que han ambientado la concentración secundada por centenares de profesionales del campo de la provincia frente a las puertas de la Delegación de la Junta de Comunidades en la capital.

Portando una pancarta en la que se podía leer 'NO! A las limitaciones de nuestro trabajo durante la cosecha', agricultores, ganaderos, incluso apicultores de Guadalajara han expresado alto y claro su negativa a admitir las restricciones temporales a las labores agrícolas que se les quieren imponer desde el Gobierno regional en el uso de las cosechadoras durante la campaña de incendios forestales.

"Hoy estamos reivindicando que nos dejen trabajar a gusto en el campo, como se ha trabajado siempre", ha expresado categóricamente al micrófono de COPE Guadalajara David, un agricultor de Jadraque, asegurando que el problema no es que sus cosechadoras provoquen incendios, "sino que no nos dejan limpiar nuestras parcelas ni las cunetas de los caminos".

En este sentido, haexplicado que, mientras que "antiguamente había 30 incendios en el verano y, como nos dejaban tener los caminos limpios, había ganado, pues no pasaba nada", en la actualidad, en cuanto el fuego llega "a los caminos, a la ribera de los ríos, que te obligan encima a dejar 5 metros sin poder tocar, pues coge todos los barrancos arriba, con el pasto, y se prende todo".

Por su parte, Ataúlfo, un agricultor y ganadero de Cogolludo, ha lamentado que las limitaciones que quieren imponer desde la Junta de Comunidades a sus labores durante la campaña de incendios forestales afectan muy negativamente a su actividad económica, ya que, como en un efecto dominó, "si las máquinas no pueden cosechar, no se puede empacar, no se puede carear y el verano es corto, se pasa y llega la época de sembrar y los trabajos están sin hacer".

Así las cosas, después de "un trabajo y un gasto increíble que lleva hoy en día sacar una hectárea adelante", el agricultor ve cómo se pierde "la cosecha entera", teniendo en cuenta, además, que el ganado, "si tiene un mes o dos meses de rastrojera, pues no se puede aprovechar".

Pincha aquí para ver el vídeo de la manifestación

De hecho, desde la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, su presidente, Juan José Laso, ha señalado durante la movilización que "si aprueban esta resolución, el bolsillo de los agricultores se va a quemar" y ha anunciado que van a intentar "quitar estas restricciones", ya que aún se puede negociar al no haber nada cerrado al respecto.

Con respecto al Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP), Laso ha pedido que se les deje cosechar cuando es muy alto, proponiendo llegar a un acuerdo de no hacerlo "los días de IPP extremo a partir de la una de la tarde, que es cuando es realmente peligroso".

Además, el presidente de APAG ha lamentado ha recriminado que el año pasado tuvieron que sufrir más de 23 días de limitaciones sin que existiera riesgo de incendio y ha recordado que "ninguno" de los incendios más graves ocurridos en la provincia no han sido provocados por las cosechadoras.

A la concentración del campo en el centro de la capital de esta mañana también han asistido el presidente de la Asociación de Cosechadoras de Guadalajara (ATAMACO), Félix de Andrés, el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, incluso Agustín Martínez, de la Asociación Paisajes de Lavanda de Brihuega.