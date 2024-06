Ibon Navarro, en COPE Málaga: "Hay una planificación con Balçerowski y otra sin él"

Ibon Navarro pasó revista en los estudios de COPE Málaga sobre la temporada de Unicaja que ya ha llegado a su fin. Para el entrenador de Unicaja, el balance de la temporada es sobresaliente: "En un curso hay muchas asignaturas, hay aspectos que hemos estado en un 9,5, en otras en un siete. Yo diría que la nota está más cerca del 9. Esto en septiembre lo hubiéramos firmado todo y que es sobresaliente. El problema que al ganarnos UCAM Murcia le resta valor a lo demás. No cabe todos en el equipo. Hay muchas incógnitas. Carter y Osetkowski tienen cartel de Euroliga y pueden salir. Hay que esperar.", decía.

JUGADORES CON CONTRATO

Con el telón recién echado, ahora es tiempo de planificación. Unicaja cuenta con 9 jugadores en plantilla, y el fichaje de Tyson Pérez ya concretado, el club aún está pendiente de que se puedan concretar salida de algunos jugadores con contrato: "En el mercado puede haber sorpresas en cualquier momento. Estamos pendiente de como se mueve el mercado de Euroliga. Cuanto más avance el verano, más difícil es reaccionar. Ahora te puedes mover en el mercado, luego es muy difícil. Hay jugadores (Carter) que tienen unas cláusulas para salir que se prolonga más tiempo de lo normal, pero claro es que si no, no lo hubiéramos podido tener.".





ELIMINACIÓN CON UCAM MURCIA

La eliminación contra UCAM de Murcia no entraba en los planes del club. Ibon Navarro hablaba de ello: "No hay verdades absolutas. UCAM jugó mejor que nosotros. Ellos llegaron en una situación parecida a nosotros en Copa del Rey. Por una cuestión táctica se ponen en zona en Valencia y les va bien y a partir de ahí crecen. Este UCAM no tenía nada que ver con el que habíamos ganado. Nosotros limitamos bien los tiros de 3 del rival y ellos no lo necesitaban y eso nos incomoda. Se creó un caldo de cultivo parecido al de Tenerife en Copa del Rey. Tuvimos un exceso de confianza, incluso con el 0 a 1. Ganar 3 partidos es muy difícil. Ganar el tercero era más fácil, el cuarto es el más difícil. Ellos llegaron muy liberados de la presión, sin miedo al error".

Ibon Navarro también habló sobre el estigma de no atacar igual de alegres en medio campo y de perder en el Carpena en citas claves y en la que parten como favoritos: "No somos el mejor ataque de la liga solo corriendo. Somos muy buenos corriendo. Somos uno de los mejores ataques de la liga en transición. Entiendo el estigma de que no sabemos atacar en medio campo. Somos un equipo muy emocional, nos movemos cómodos en partidos de ida y vuelta. Sabemos bajar al barro fuera de casa, en casa nos cuesta más. Hay veces que en casa debemos renunciar a nuestro juego y parar, pero no somos capaces porque queremos hacer nuestro juego habitual, el juego por el que el público del Carpena viene a vernos y cambiarlo en casa nos cuesta. La prueba está en el quinto partido, nos ponemos ocho arriba, robamos un balón y salimos volando, lo que nos gusta y no pararnos y que Murcia mire el marcador, pero ese es nuestro juego. Podemos mejorar en eso"





JUGADORES PENDIENTE DE RENOVACIÓN

Sima, Lima, Barreiro y Will Thomas están pendientes de renovación, el caso del americano está en el aire, aunque es el que más difícil tiene seguir: "Will Thomas ha sido muy importante, nos ha dado mucho. Habrá que ver como se mueve el mercado. Pero no caben todos. Si estamos con 13 jugadores quiero 6 cupos, para descartar por igual. A mí el tema de los descartes me incomoda mucho, pero es mi trabajo y es el futuro del baloncesto".

La continuidad de Sima y Barreiro está encima de la mesa, los dos jugadores tienen propuestas de Unicaja y ahora tendrán que valorarlas ellos, en cualquier caso, Unicaja tendría la opción de ir al tanteo: "Entiendo que algunos jugadores quieran más minutos. Si te vas de Unicaja es para irte a un equipo mejor. Tenemos proyectos de jugadores de Euroliga con un rol y minutos limitados. Jugar más minutos en otro equipo no tiene que ser igual a más proyección. Este modelo es exitoso. Estos jugadores son muy importantes para nosotros. A veces quieres cambiar para mejorar y lo que hace es empeorar. La continuidad del bloque es lo mejor para el equipo".





BALÇEROWSKI MUY CERCA

Sobre la llegada de Oleg Balçerowski, Ibón Navarro se mostró muy partidario: "Balçerowski es un jugador perfil, Perry, Carter, Osetkowski, jugadores Euroliga con poco protagonismo. Balçerowski no ha participado mucho. Cumple el perfil de jugador que nos interesa y además es jugador de formación. Es un buen chaval. El club trabaja con su agente, es un jugador muy apetecible en el mercado. Le he dicho que si todo va bien hablaré con él a partir del 30 de junio. Es un perfil que nos puede encajar. Tiene características similares a Kravish, pero con más talla, puede jugar por encima del aro, tiene capacidad de pase. Hay que ver que le metemos al lado. Ni Kravish ni él no son jugadores duros, fuertes. Si llega habrá que plantearlo, su llegada condiciona que haremos con el resto, si viene el dibujo es uno y si no es otro.





RETOS

La temporada de Unicaja ha dejado récord difícil de igualar: "28 victorias es muy complicado para la próxima temporada, pero lo mimo podemos conseguir llegar mejor al final. Al final no llegamos bien mentalmente. Es difícil tener una línea tan alta toda la temporada. Hemos ganado mucho y a veces hemos dado asco, metíamos mucho. Pero eso no podía perdurar, pero no podíamos decir que no metiéramos.





SAINT SUPERY Y NZOSA

El entrenador tiene claro que la salida de Saint Supery le vino bien: "Cuando Mario coge confianza es muy difícil pararlos y la LEB no le ha respetado. El club debe decidir donde juega si sigue en Tizona o da un paso más. Lo que decidan estará bien. Nzosa no cabe, ahora es difícil que pueda entrar. Ya ha estado una temporada jugando y ahora le queda un año por delante para ser el jugador que pensamos que pueda ser.





AFICIÓN Y PRETEMPORADA

Para Unicaja se presenta una pretemporada atípica: "La Copa Intercontinental es muy bonita pero trastoca mucho. No vamos a llegar bien a la Súpercopa. Todos nos acordamos más del UCAM Murcia que de Belgrado. Al final perdura más el último resultado. Es una barbaridad la afición de Unicaja. Cuando le das miguitas ellos están ahí. El club hace muchas cosas para que sea una experiencia. Los rivales en la rueda cantan el himno. Es una pasada lo que se vive".