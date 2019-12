Marian Izaguirre protagonizará un encuentro con lectores, a las seis de esta tarde, en la Biblioteca Municipal León Gil de Cabanillas del Campo, para charlar sobre su última novela, titulada "Después de muchos inviernos", que ha salido al mercado hace apenas un par de meses.

Nacida en Bilbao en 1951, Izaguirre vuelve a jugar en esta última obra con diferentes tiempos a la vez, ya que, como ha explicado, "me gusta saber que no tenemos límites y que el pasado también está en nosotros, por lo que hay muchos saltos temporales en mis novelas", pero también con diferentes espacios, dentro y fuera de España, hasta el punto de que, según nos ha avanzado, "la novela, que no es negra, va discurriendo a lo largo de diferentes escenarios, Bilbao, el Madrid castizo, otro Madrid que es el del barrio de Salamanca, pasa ligeramente por un Buenos Aires de los años sesenta, menos ligeramente por un Hollywood de los años sesenta-setenta, por los setenta de la época hippy en Creta y así va desarrollándose la vida de los personajes y el planteamiento de la novela".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Pero el juego de esta creadora también se entreteje entre la verdad absoluta y las relativas de sus diferentes personajes, y, de hecho, "Después de muchos inviernos" es una novela "que tiene que ver con las diferentes versiones de la verdad que somos capaces de fabricarnos en la vida, y cuenta la historia de una pareja, los comienzos de su amor cuando son muy jóvenes, la serie de cosas que les suceden en la vida y cómo cada uno interpreta lo que ocurre de diferente manera, dando al lector una visión globalizada".

En cualquier caso, más allá de las líneas de sus libros, Marian Izaguirre es, al menos así se ha confesado ella misma, "una persona compleja, pero sobre todo, buena, y me he esforzado mucho en la vida en serlo", asegurando que han sido "la lectura y la escritura la que le han convertido en la persona que soy, y no sólo me han conformado como profesional sino también como persona; no sería la misma persona sin esta profesión".