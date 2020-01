Un autobús que transportaba a unos 40 alumnos de Secundaria del Colegio Giovanni Antonio Farinna de Azuqueca de Henares ha sufrido esta mañana un espectacular accidente, que, milagrosamente, no ha provocado más daños personales que una pequeña herida en la pierna de una profesora y varios cuadros de ataques de ansiedad entre los alumnos, que han sido rápidamente atendidos por personal docente.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

El siniestro ha ocurrido sobre las 10:30 horas, cuando comenzaban su marcha hacia Alcalá de Henares, donde pretendían acudir a una actividad extraescolar de teatro y, según testimonio del propio conductor del autobús, éste ha perdido el control del sistema automático de marchas y se ha llevado por delante un árbol y un vehículo que se encontraba aparcado, sin ocupantes, en la Avenida de Alcalá de la localidad azudense. Tras arrastrarlo a través de ambos carriles de la citada vía, se ha empotrado contra la fachada de un supermercado, para susto de dependientes y clientes.

La directora del centro educativo azudense, Sor Catalina, ha expresado su alivio por no tener que lamentar ninguna desgracia mayor: "doy gracias a Dios, porque no había nadie en el interior del coche con el que se empotró, ningún peatón pasando por la acera, teniendo en cuenta que hay un supermercado, los niños iban con su cinturón, todos están bien, por lo que todo se ha quedado en un susto". Tan sólo, tal y como ha apuntado la docente, "una niña, que ya estaba esta mañana con vértigos, es la que más nerviosa se ha puesto y las profesoras, que se habían encargado de poner el cinturón a los alumnos y aún no se lo habían puesto ellas, son las que más han sufrido el golpe".

Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, a la espera del informe pericial, aunque, tal y como ha explicado Sor Catalina, se descarta que el conductor circulase bajo los efectos del alcohol u otras sustancias: "No sabemos aún el motivo, porque estamos esperando que nos los digan los peritos, pero sí sabemos con certeza, porque han llegado las pruebas, que el conductor ha dado todo cero, todo negativo, por tanto no podemos dudar del conductor, y ahora vamos a ver qué pasó con el autobús".

Fuentes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares han asegurado que el consistorio, desde su concejalía de Bienestar Social, ha ofrecido todo tipo de ayuda, incluso atención psicológica, a los alumnos y profesoras afectados y han mostrado su tranquilidad y sorpresa por el desenlace del siniestro, máxime cuando ha ocurrido en una calzada especialmente transitada en un día de mercadillo como hoy.