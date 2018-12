El Dúo Dinámico ha cedido los derechos de "Resistiré" a la causa de las Burbutrizes alcarreñas

Tiempo de lectura: 1



Como es habitual por estas fechas, once antiguas alumnas del Colegio Niña María Adoratrices de Guadalajara se convierten en "Burbutrizes", para felicitar el Nuevo Año en clave solidaria. Cada una de ellas ha elegido una causa social diferente con la que pretenden sensibilizarnos desde la diversión. En esta ocasión, cuentan con el apoyo del Dúo Dinámico, que no ha dudado en cederles generosamente los derechos de su emblemático tema "Resistiré" para que sirva de banda sonora de un vídeo en el que estas mujeres alcarreñas bailan con los miembros de los once colectivos a los que desean apoyar y, como no podía ser de otra manera, con los dos componentes del incombustible dúo musical de los sesenta.

El estreno mundial de este trabajo audiovisual, que incluye entrevistas con algunos representantes de las asociaciones seleccionadas para esta causa múltiple, será este jueves 13 de diciembre, a las 19:00, en el salón de actos del Edificio de Hercesa de la capital, al otro lado de la A2.

Charlamos con una de las burbutrizes, la diseñadora gráfica y creativa publicitaria, Laura Domínguez.