Los niños de un pueblo de Cuenca contarán a las generaciones futuras cómo fue la pandemia del coronavirus

¿Qué recordarán los más pequeños de la pandemia de coronavirus cuando pasen 25 años? Serán adultos con, quizá, “recuerdos vagos”.

Hablamos del año 2.046

El ayuntamiento de Las Valeras, en la provincia de Cuenca, junto con la AMPA del centro educativo realizarán la que han llamado “la cápsula del tiempo”. Un contenedor en el que se guardarán documentos y testimonios de lo que fue este tiempo de coronavirus. Su alcalde, Daniel Pérez Osma, ha contado a COPE Cuenca que “queríamos hacer algo diferente y una madre del AMPA me comentó que en una serie de dibujos animados vieron algo parecido y nos pareció acertado por varias razones. En primer lugar, porque los más jóvenes, los pequeños, no son conscientes de lo que está pasando. Ellos saben que ahora mismo el mundo está inmerso en algo que no pueden entender; saben que no pueden ver a los abuelos, que no pueden ver a las familias, pero no son conscientes de la envergadura de este virus y de cómo ha afectado a la humanidad”.

El proyecto está dirigido a un centenar de niños, “desde el Ayuntamiento animamos a todos a participar”, apunta el primer edil, “estamos viviendo un hecho trágico, pero que es histórico y es interesante reflexionar sobre él y que las futuras generaciones conozcan la experiencia, dentro de unos años, contada de primera mano por quienes la han vivido ahora”, añade.

Los niños tendrán que aportar a esta cápsula del tiempo una redacción, un audio y una foto en familia, “continuamente, sobre todo en los medios de comunicación, escuchamos la perspectiva que sobre la pandemia tenemos los adultos, pero se ha silenciado a los más pequeños, que la sufren igual. Sus vidas han sido alteradas desde la trágica pérdida de familiares hasta el no poder jugar con sus amigos o el simple hecho de preocuparse por utilizar las mascarillas”, añade Pérez Osma.

El propio alcalde ha dirigido una carta a todos los padres de la localidad en la que explica la iniciativa, que desarrolla el Ayuntamiento en colaboración con el Colegio Virgen del Rosario y el AMPA del centro, “aunque es un acto humilde, no puedo ocultar la ilusión que hemos depositado en este proyecto que no deja de ser, por otra parte, un homenaje sobre todo a quienes ya no están entre nosotros, a los enfermos y a las personas que han ayudado a combatir la pandemia”, añade Pérez Osma. Los testimonios de los niños se enterrarán en la Fuente Vieja, justo debajo de la placa que, precisamente, recuerda a las víctimas de la enfermedad y agradece la solidaridad de quienes trabajaron en beneficio de los valerosos. “Será en 2046, dentro de 25 años, cuando estas experiencias se hagan públicas y, recuerden en unos casos y enseñen en otros, la situación que vivimos en todo el mundo y, por supuesto, en Valera”, apunta el alcalde.

Para concluir, Pérez Osma también ha querido recordar las tremendas consecuencias económicas que esta crisis está provocando en toda España y, por supuesto, en su pueblo. Por ello, explica, “hemos querido unir a esta iniciativa de la cápsula del tiempo un incentivo, que no es otro que entregar un vale de 10 euros a todos los participantes para que lo destinen a comprar en los negocios de la localidad. En unos momentos tan complicados, debemos de tener presente todas las situaciones dramáticas que la medidas sanitarias están provocando sobre todo a autónomos y pequeños comercios”, ha concluido.