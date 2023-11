Las joyas marinas de Heike Otten, una arqueóloga alemana asentada en Cuenca

Arqueóloga y orihunda de Alemania. Heike Otten ha decidido montar una joyería en Cuenca, aunque de momento lo hace desde casa, sus joyas son muy especiales.





Almakaia

Esta joyería nace con la idea de mostrar su dos pasiones: los océanos y la creación de las joyas. Heike Otten es alemana, nacida y criada allí, pero fue en su estancia en Perú cuando comenzó a experimentar cómo hacer joyas y relacionarlas con su trabajo, la arqueología. Por ello nació el nombre de su joyería Almakaia.

Un principio de casualidad

En su estancia en Perú, conoció a su esposo que es peruano y casualmente, tiene amigos peruanos en Cuenca "les visitamos varias veces y decidimos mudarnos a España y, quedarnos en Cuenca. Castilla-La Mancha tiene una ventaja muy grande, tiene muchos paisajes, amplios, tranquilos y eso me da mucha paz, después de haber vivido muchos años en el pequeño caos de Lima, Perú".





¿Porqué joyas marinas?

Según nos contaba Heike "hacer joyas es una cosa importante para la arqueología también, los primeros objetos que hicieron los humanos fueron amuletos, la joyería siempre tenía un sentido y cada joya era como un talismán".

"Cuando era niña, nací lejos del mar, pero los libros me trajeron el mar. Después hice viajes como mochilera por todo el mundo, y me quedé fascinada con el mar y trabajando en arqueología, me di cuenta de lo impactante que era el océano para el desarrollo humano".

Hay varios procesos que utiliza esta alemana para hacer joyas en la orfebrería. "Yo aplico varios procesos, pero mi favorito es la función con cera perdida, creo una joya o parte de ella con cera y con ese material puedo dar facilidad una textura como por ejemplo un erizo de mar".