Un joven de Cuenca crea un juego de cartas sobre la Semana Santa de su ciudad y se agota en 48 horas

Unir la Semana Santa con una baraja de cartas. Rubén Polo es ilustrador y ha creado un juego de cartas llamado 'La Procesión', está inspirado en las procesiones de la Semana Santa de Cuenca y ha decidido organizar un torneo de este juego.

Rubén siempre ha sido un apasionado de los juegos de mesa, “buscando vi que de Semana Santa justo no hay. Yo me eché un poco para adelante, y estuve buscando cositas y como también me gusta dibujar, iba poco a poco. Ya con los amigos fui enseñándoles el juego. Esto duró como dos o tres años, o sea, como un año y medio hasta que lo pude jugar bien, porque la verdad es que lleva bastante tiempo”.

CARTAS PERSONALIZADAS

Podemos ver calles de Cuenca, nazarenos... “Uno es el mazo de escenarios, que ahí se puede ver tanto iglesias de Cuenca, las calles, incluso también el clima. La climatología es muy importante aquí en la Semana Santa, porque si llueve no puedes salir y aquí en el juego también pasa, te afecta negativamente”.

Si coges estas cartas, también verás que aparece una “del Resoli, que es una bebida típica, o incluso, por ejemplo una cerera, el hermano mayor, incluso la banda de música, podemos ver un bancero, el paso”

COMO SE JUEGA

Rubén nos explicaba el procedimiento de este juego que ha creado desde cero “para poder ganar la partida tenemos que juntar lo que es la procesión entera. ¿Cómo la juntamos? Necesitamos cuatro cartas, que serían la banda de música, la fila de Nazareno, el bancero y el paso. Si juntamos estas cuatro cartas en mesa, ganaríamos la partida, pero no será tan fácil. Ya que, por ejemplo, tenemos calles cortadas que podemos poner al rival para poder evitar que gane antes que nosotros y monta su procesión antes que nosotros”.

UN TORNEO

Con el apoyo de la Hermandad San Juan Bautista de Cuenca, miembros y sobre todo del grupo joven “me dijeron el año pasado, mientras jugaban que era una suerte, y surgió la idea, de volver a abrir la sede. y que se junte sobre todo la gente. Entonces, no es el primer torneo que hago, que ya lo hice en el Cuenca Juega 4, en la Hípica, este noviembre, y entonces como surgió también, o sea, fue bastante bueno y positivo, la verdad que hubo un montón de ambiente, pues decidimos hacer este torneo”.

Ahora mismo el juego está agotado, duro 48 horas su venta. Rubén nos contaba que es complicado sacar una segunda edición "pero bueno estamos en ello para que la gente no se quede sin él, así que la verdad que muy contento, porque no sabía que iba a tener tanto éxito, estoy intentando sobre todo para qué todo el mundo que quiera, que lo pueda obtener y bueno, también estoy incluso pensando una expansión".