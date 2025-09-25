Un hotel dentro de una antigua bodega se transforma en el primer alojamiento inclusivo para personas con autismo en la región

La Hospedería Nuestra Señora del Rosario, situada en El Provencio (Cuenca), se prepara para recibir en los próximos días la primera certificación ‘Autism Friendly’ de Castilla-La Mancha, un sello que acredita su compromiso con la accesibilidad y la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El proyecto nació hace casi dos años, cuando una antigua bodega de los años 50 fue rehabilitada para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. Diego Calero, gerente del establecimiento nos contaba en los micrófonos de COPE Cuenca que “queríamos darle una segunda vida a un espacio que había quedado abandonado y transformarlo en un hotel para todos”.

Uno de los aspectos más relevantes de esta certificación es la preparación del equipo humano. “Para mí, lo más importante es la formación del personal”, asegura Calero y añadía que “una persona con TEA viene con unas necesidades diferentes y es fundamental que cualquier departamento del hotel esté preparado para atenderlas”.

El hotel ha desarrollado un protocolo específico que comienza incluso antes de la llegada del cliente. A través de un formulario disponible en la página web, las familias pueden detallar las necesidades de la persona con TEA: desde sensibilidad al ruido, hasta preferencias alimentarias o colores de los platos.

“Si un huésped necesita tranquilidad en el check-in, lo atendemos en una sala aparte; si requiere un menú especial, nuestro chef habla directamente con la familia para adaptarlo”, señala el gerente.

Además, el establecimiento cuenta con kits de apoyo sensorial, pictogramas en todos los espacios y salas privadas en el restaurante para garantizar una experiencia cómoda.

Una apuesta personal por la inclusión

La iniciativa de adaptar la hospedería a personas con TEA tiene también un fuerte componente personal. Todo viene porque el gerente tiene un familiar con autismo y eso me sensibilizó desde el principio”.

“Cuando empezamos este proyecto, tenía claro que quería crear un espacio conviviente donde nadie se sintiera aislado”. Para ello, el hotel ha trabajado mano a mano con la asociación Autism Limits, cuyo presidente, Alberto, participó en la formación del equipo. “Ellos nos lo pusieron mucho más fácil y gracias a esa colaboración hemos podido dar este paso tan importante”, añade el responsable del establecimiento.

Más allá de la certificación, la Hospedería Nuestra Señora del Rosario quiere seguir creciendo como referente en turismo inclusivo y de calidad en Castilla-La Mancha. Diego invita “a todo el mundo a venir, porque es un sitio muy diferente: es como transportarte al pasado, vivirlo en el presente y disfrutarlo con una visión de futuro”.