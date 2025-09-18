Un guardia civil fuera de servicio le salva la vida a un hombre en parada cardíaca

Un agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio, justamente se encontraba de visita a unos familiares en Villarejo de Fuentes, en Cuenca, pudo llegar a tiempo para auxiliar a un hombre de 70 años, que sufrió una parada cardíaca justo en una casa colindante.

Ha sido la propia Guardia Civil quien en un comunicado de prensa, ha detallado que los hechos ocurrieron el 31 de agosto, sobre las 15:00 horas de la tarde, cuando un agente fuera de servicio se encontraba visitando a unos familiares en la localidad conquense de Villarejo de Fuentes y, en un momento, empezó a escuchar unos gritos de socorro en una de las viviendas adyacentes.

Inmediatamente, el agente acudió al domicilio donde se escuchaban los gritos y allí encontró a un hombre de 70 años con el rostro amoratado y que no reaccionaba. Estaba junto con su esposa y su hijo que, en estado de shock, no sabían cómo reaccionar.

El guardia civil les indicó que llamaran al 112 mientras comprobaba que el hombre, efectivamente, no respiraba ni tenía pulso, por lo que comenzó rápidamente a efectuarle la maniobra de resucitación cardio-pulmonar.

Tras varios minutos se observó una mejora en la víctima y logró estabilizarlo y colocarlo en posición de seguridad. El agente tomó las constantes a la víctima e informó a los servicios médicos a su llegada.

Ante la gravedad de la valoración, se solicitó de manera urgente la movilización de un helicóptero, y una médica y una enfermera se hicieron cargo del paciente, que posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta un hospital cercano.

Al día siguiente, una cardióloga llamó al guardia civil para conocer los detalles del suceso como parte del diagnóstico y le felicitó por su actuación del guardia, pues aseguró que le había salvado la vida a este hombre con su rápida actuación y gracias a haber aplicado correctamente las técnicas de primeros auxilios.

El guardia civil está actualmente destinado en Almussafes (Valencia), donde desarrolla funciones de Policía Judicial.