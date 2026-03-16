Finaliza la búsqueda de Jesús Gómez: localizado en buen estado el joven de Iniesta

Agentes de la Guardia Civil han localizado en buen estado a Jesús Gómez, el joven de 19 años que desapareció el pasado viernes en Iniesta (Cuenca). Ha sido encontrado este mediodía en las inmediaciones de La Gineta, en Albacete.

El Ayuntamiento de Iniesta ha sido el encargado de confirmar la noticia a través de sus redes sociales. En su comunicado, ha señalado que, aunque el joven se encuentra en buen estado de salud, se le realizará una valoración médica y ha aprovechado para agradecer la colaboración de todas las personas e instituciones que han participado en la búsqueda.

Un amplio dispositivo de búsqueda

La búsqueda se intensificó este domingo, cuando el propio Ayuntamiento comenzó a coordinar un operativo con voluntarios a través de la agrupación local de Protección Civil para dar con el paradero del joven.

Las últimas noticias que la familia tuvo de Jesús Gómez fueron a primera hora de la mañana del sábado. En ese momento, el joven envió un mensaje de WhatsApp a su madre para comunicarle que se encontraba en Albacete, siendo esta la última pista hasta su localización.