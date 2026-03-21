Más de 200 actores para un reto mayúsculo: la Pasión de Motilla se representa por primera vez en Cuenca

La Pasión Viviente de Motilla del Palancar sale por primera vez de su municipio para representarse en el auditorio José Luis Perales de Cuenca. Se trata de un montaje ambicioso que reúne a más de 200 actores y busca sorprender al público con 18 escenas, un formato de 360 grados y música en directo. Esta tradición, construida generación tras generación, ya es un referente cultural en la provincia y ha sido reconocida como de Interés Turístico Regional.

Un reto ante un público exigente

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado el desafío que supone actuar en la capital conquense. "El hacerlo aquí, pues, es un reto, porque aquí vais a tener un público exigente, pero yo creo que también vais a demostrar esa calidad", ha señalado, refiriéndose a la arraigada tradición de la Semana Santa en Cuenca.

Esta apuesta, sin embargo, no sustituye a su esencia original. La representación volverá a Motilla del Palancar el próximo 28 de marzo, como es tradición, recorriendo las calles del municipio. Este año, además, la Pasión llega con novedades, otorgando más peso a los personajes femeninos y demostrando una evolución constante que mantiene viva la representación.

El espíritu colectivo de un pueblo

Si algo define la Pasión de Motilla es su carácter vecinal, con más de 200 personas participando directamente en el montaje, desde actores hasta equipo técnico. El presidente de la asociación Amigos del Teatro de Motilla, Antonio García, lo ha descrito como el reflejo del espíritu local: "Creo que la ilusión es la gasolina que mueve cualquier evento, cualquier asociación sin ánimo de lucro, como somos nosotros".

García también ha expresado su deseo de compartir este legado: "Creemos que este patrimonio intangible nuestro es, en realidad, de toda la provincia. Queremos, pues, que la gente de Cuenca sienta la pasión de Motilla como propia". Esta implicación se vive también desde dentro, como explica Antonio, quien interpretó a Jesús y este año será Judas. Para él, es "un día señalado en rojo" que afronta desde el profundo conocimiento de los personajes y sus motivaciones.

Pasión de Motilla

Proyección turística

La proyección exterior de la Pasión Viviente se ha visto reforzada este año, según ha explicado el alcalde de Motilla, Pedro Tendero. El alcalde ha destacado que "la promoción de la pasión viviente de Motilla se ha multiplicado exponencialmente con vuestra presencia en FITUR", lo que supuso un "notable refuerzo a la proyección exterior de Motilla y la provincia entera".

Este proyecto colectivo culminará este fin de semana en la capital. Las dos funciones tendrán lugar este sábado a las 17:00 y a las 20:00 horas en el Teatro Auditorio José Luis Perales.