Vuelve a la universidad en Ciudad Real y descubre algo que solo ocurre allí: "Te vas con 100 Instagram"

La vida universitaria es, para muchos jóvenes, una etapa llena de experiencias únicas e inolvidables. Desde los exámenes y las largas noches de estudio hasta las salidas con amigos, hay una serie de rituales que caracterizan a esta época de crecimiento personal y social.

Sin embargo, en algunas ciudades, esa experiencia universitaria adquiere tintes únicos que hacen que, incluso, los estudiantes que alguna vez pensaron en marcharse, se sientan atrapados por la magia de lo que solo sucede allí. Este es el caso de Julián, un joven que ha convertido su regreso a la universidad en Ciudad Real en un fenómeno viral gracias a su vídeo en TikTok, donde comparte una de las tradiciones más características de esta ciudad: las famosas cervezadas.

En su vídeo, Julián describe lo que, para él, es la verdadera esencia de la vida universitaria en Ciudad Real: "las cervezadas". Este evento, que se celebra todos los jueves, es mucho más que una simple fiesta o botellón. Se trata de un ritual social que, según él, tiene algo que no se encuentra en ningún otro lugar.

EFE Un botellón en la calle

"Te vas con 100 Instagram", comenta en tono jocoso, refiriéndose a la cantidad de jóvenes que, cada semana, se reúnen para disfrutar de estas fiestas al aire libre. Las cervezadas no son solo un lugar de encuentro, sino una especie de punto de encuentro para todas las facultades de la ciudad.

Vuelve a la universidad en Ciudad Real

Las cervezadas de Ciudad Real funcionan de la siguiente manera: los estudiantes se agrupan en diferentes zonas de la ciudad, cada uno con su propio botellón. Pagas una entrada, unos siete euros, y accedes a un recinto donde, tal y como explica Julián, “es como si estuvieras en una discoteca, pero con tu propio alcohol”. La gran diferencia con otros botellones o fiestas universitarias es que aquí, el foco está en socializar, conocer a estudiantes de otras carreras y disfrutar del ambiente distendido y relajado. A partir de las 15:00 y hasta la medianoche, los jóvenes de distintas facultades se mezclan en un ambiente de camaradería y fiesta.

Lo que más destaca Julián, y lo que parece captar la atención de todos los que ven su vídeo, es la mezcla única de estudiantes de diferentes ramas de estudio. Cada jueves, las cervezadas tienen un enfoque diferente: un jueves es de "Magisterio", el siguiente de"Derecho", y así sucesivamente. Este formato permite que los estudiantes no solo se reúnan con sus amigos de siempre, sino que se abran a nuevas amistades de diferentes disciplinas. “Te vas con 50 Instagram, diferentes tipos de cerveza, dependiendo de la facultad”, dice Julián, transmitiendo la euforia y el ambiente único que se vive en este evento. El resultado es una auténtica fiesta universitaria donde las fronteras entre carreras desaparecen y todos se convierten en un solo grupo de estudiantes dispuestos a pasarla bien.

Julián también hace hincapié en el "buen rollo" que se vive en cada cervezada. Más allá de la bebida y la fiesta, lo que realmente se valora es la convivencia, la socialización y, sobre todo, el espíritu de camaradería que se genera entre los estudiantes. La cervezada no es solo una excusa para beber, sino una forma de estrechar lazos, hacer amigos y disfrutar de la libertad que ofrece la juventud universitaria.

A pesar de que Julián admite que no es su ciudad favorita ("no me gusta Ciudad Real"), las cervezadas han conseguido que se quede atrapado en su dinámica. “Un jueves solo de cerveza y te vas a querer venir todos los jueves”, dice con entusiasmo, destacando lo adictiva que puede llegar a ser esta tradición. Este fenómeno de las cervezadas tiene algo que hace que, incluso aquellos que no tienen una afinidad particular por la ciudad, se vean cautivados por la atmósfera que se genera en esos momentos de encuentro.

El vídeo de Julián, que rápidamente se hizo viral en TikTok, no solo destaca la peculiaridad de esta fiesta universitaria, sino que también pone en evidencia la importancia de las tradiciones locales en la vida universitaria. Las cervezadas no solo son una fiesta, son el **corazón** de la vida universitaria en Ciudad Real, una cita ineludible que muchos estudiantes esperan con ansias cada semana. Y a pesar de que este tipo de eventos han sido muy criticados en algunas ocasiones por fomentar el consumo de alcohol entre los jóvenes, la experiencia de las cervezadas de Ciudad Real parece ir más allá de la simple fiesta, convirtiéndose en un fenómeno social que mantiene a los estudiantes conectados con su comunidad universitaria.

Cargando…

Al final, la vida universitaria no solo se trata de estudiar, sino de disfrutar, conocer gente nueva y vivir experiencias que queden grabadas en la memoria para siempre. Las cervezadas de Ciudad Real, tal como las describe Julián, son un claro ejemplo de cómo un evento único puede convertirse en una tradición entrañable que marca a los jóvenes que las viven. Quizás no todos los estudiantes del país tienen la suerte de experimentar algo similar, pero para los que lo han vivido, las cervezadas se han convertido en un sello de identidad de su paso por la universidad.