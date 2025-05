Usuarios AVANT Madrid-Ciudad Real-Puertollano piden a Adif y Renfe un plan de contingencias

Ciudad Real - Publicado el 05 may 2025, 11:11 - Actualizado 05 may 2025, 11:11

El presidente de la Asociación de Usuarios AVANT del corredor Madrid-Ciudad Real-Puertollano, Pablo López, ha asegurado que si bien es estendible que la situación del robo de cable que ha afectado a decenas de trenes es algo "sobrevenido y en cierto modo inevitable", se echa de menos que Renfe y Adif articulen "un plan de contingencias ante este tipo de imprevistos".

En declaraciones enviadas a los medios de comunicación, ha dicho hilando esta incidencia con el apagón de la pasada semana que "no puede ser que ante cualquier incidencia la solución sea decir a la gente que se espere y que no se sabe cuándo saldrá su tren". En cuanto a la situación en la estación de Ciudad Real, que poco a poco recobra normalidad, ha explicado cómo los usuarios han tenido que ir intentando solucionar los problemas ocasionados al no poder coger su tren.

"La gente está haciendo cola en las taquillas para conseguir un justificante que poder entregar en su trabajo, una buena parte también de los usuarios habituales está solicitando teletrabajo y unos pocos están comunicándose por diferentes medios", ha detallado. "Es urgente un plan de contingencias".