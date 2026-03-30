La Semana Santa de Bolaños: del Prendimiento al emocionante Sermón del Paso

La Semana Santa de Bolaños es una de las celebraciones más destacadas dentro de la ruta de la Pasión Calatrava, una fiesta de Interés Turístico Nacional que aspira a obtener pronto el reconocimiento internacional. Su alcalde, Miguel Ángel Valverde, ha desgranado los ritos y procesiones que la convierten en una experiencia única, con preparativos que se cuidan “con mucho mimo” semanas antes.

La semana arranca el Domingo de Ramos con la procesión de las Palmas y la de Jesús de la Paz, para dar paso por la tarde a la espectacular procesión de la Santa Cena, que desde hace pocos años recorre las calles con un impresionante paso con trece imágenes a tamaño real de Cristo y los apóstoles.

El Prendimiento, un momento clave

El Jueves Santo marca uno de los momentos cumbre con la irrupción de los ‘armaos’, quienes recorren el pueblo buscando a Judas. El ritual culmina en El Prendimiento, una escenificación del arresto de Cristo donde un penitente, que hace de Judas, besa la imagen de Jesús Nazareno para que un ‘armao’ lo prenda y custodie.

La madrugada del jueves al viernes se llena de solemnidad con la Procesión del Silencio, un sobrecogedor Viacrucis en el que las imágenes del Cristo del Consuelo y la Virgen del Divino Amor avanzan por las calles sin más sonido que el de los pasos.

El Sermón del Paso

Otro de los hitos de la Semana Santa bolañega tiene lugar el Viernes Santo por la mañana con el Sermón del Paso. Desde el balcón del Ayuntamiento se escenifica cómo los ‘armaos’ impiden a la Virgen de la Soledad acercarse a su hijo, que carga con la cruz. El sermón finaliza con una orden que resuena en toda la plaza: “dejadla pasar, que es su madre”, dando lugar a una de las procesiones más emocionantes.

El Viernes Santo culmina con la procesión del Santo Entierro, mientras que el sábado tiene lugar la ‘caída de los armaos’, que escenifica su huida despavorida al descubrir el sepulcro vacío. Por la noche, la Virgen de la Soledad procesiona en un recorrido de especial belleza por el entorno del castillo.

Broche final con El Encuentro

El Domingo de Resurrección pone el broche de oro con El Encuentro entre la Virgen del Rosario y Jesús Resucitado. A lo largo de toda la semana, los ‘armaos’ actúan como hilo conductor de las celebraciones, llevando al público de un acto a otro.

El alcalde destaca que la Semana Santa bolañega es una completa oferta de sensaciones, enriquecida con una cuidada gastronomía y el acompañamiento de agrupaciones musicales cada vez más preparadas, invitando a todo el mundo a descubrirla.