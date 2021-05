Page: "PODEMOS puede empezar a llamarse PUDIMOS"

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se encuentra estos días de viaje oficial por Italia y el Vaticano, ha intervenido, telefónicamente esta mañana, en el programa Herrera en COPE que dirige Carlos Herrera.

Preguntado sobre los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid, y la situación en la que quedó el Partido Socialista, Page ha comentado que “unas elecciones son siempre una mezcla de contextos y circunstancias y también una foto concreta de ese momento. Yo creo que en primer lugar, obviamente, el éxito es del Partido Popular en Madrid y de la presidenta Ayuso, sin discusión ninguna. Yo creo que empatizaron con un estado de ambiente y al mismo tiempo la decisión de convocar elecciones, que pilló a todo el mundo con el pie cambiado, significa que quien las convoca va muy por delante. Un resultado muy contundente. Pero de ahí a sacar otras conclusiones ya me cuesta más y mucho más hablar de cambio de ciclo político”.

El dirigente socialista ha añadido que “lo cierto y verdad es que las elecciones de Madrid, más allá de Madrid, sí han puesto de manifiesto el comienzo de unos cambios sustanciales. El primero, y no lo digo por orden de importancia, los dos grandes partidos que emergieron después de la crisis del 2007, para darle un vuelco a la situación política española, los dos han entrado en situación de barrena bastante clara. En el caso de Podemos que se olviden. Yo creo que Podemos puede perfectamente empezar a llamarse “Pudimos” porque básicamente el creador de Podemos es Pablo Iglesias y Pablo Iglesias se ha ido”.

“Estamos hablando de la persona que a título individual más ha condicionado (influir, decidir, propiciar), la vida política de los 7 últimos años, para bien o para mal, bastante más cosas para mal, pero en todo caso lo conseguido como propósito personal. Yo creo que su retirada es en toda regla, es una salida. Creo que él ha tenido al menos el coraje de reconocer que ya era una figura política que generaba rechazo”.

La segunda circunstancia, según Page, es que Ciudadanos, que surgió también a partir de la crisis del 2007 contra el bipartidismo, porque uno quería sustituir al PP y otro al PSOE y ninguno se va a salir con la suya, Ciudadanos, no digo que haya desaparecido ni mucho menos, y pueden todavía dar resultados, la señora Arrimadas tienen muchísima capacidad personal y política, pero la situación se le pone muy, muy, muy cuesta arriba a partir de las elecciones a Madrid. Y, como un elemento añadido, creo que estas elecciones de Madrid también han hecho, a lo mejor es un espejismo, que no sea tan dramática la posición de Vox, al menos una parte de la ciudadanía no lo vea como tan dramático”.

En cuanto al PSOE, el Presidente de Castilla-La Mancha, ha comentado que la forma de afrontar las elecciones fue “muy mejorable. ¿Cuánto del resultado de Madrid, aunque haya adelantado Más Madrid por muy poquito al PSOE, cuánto tiene que ver con problemas de gestión de la estrategia, de la táctica electoral, de la circunstancia de los mensajes concretos? Yo creo que bastante, pero no lo veo tampoco un planteamiento estructural. Es verdad que la candidata de Más Madrid así como Errejón han hecho un buen planteamiento, un mensaje muy convincente. Errejón representaba la idea de converger con el PSOE en un momento determinado o matizar al PSOE. Yo creo que Errejón tiene claro que nunca va a superar al PSOE en España, ni de lejos. Pero el otro esquema dentro de Podemos era el que se impuso en Vistalegre, el de Pablo Iglesias que era arrasar al PSOE. Que no se equivoquen, que el PSOE va a ser el partido mayoritario de la izquierda y con más representación en el conjunto de España, incluyendo Cataluña y el País Vasco. Los resultados no son extrapolables”, ha concluido.