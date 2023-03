Pablo Alonso, aspirante a gerente del PMD tras la sentencia judicial: "Se están saltando la Ley"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha pedido la dimisión del concejal de Deportes, Antonio Gallego, tras la sentencia judicial contraria en el nombramiento del gerente del PMD, “al que en numerosas ocasiones, desde el PP, se le expusieron las carencias que tenía este proceso y sobre las que el Gobierno municipal del PSOE y Ciudadanos dio, una vez más, la callada por respuesta”

Recordar que uno de los candidatos a ocupar la plaza de director/a gerente del Patronato Municipal de Deportes, Pablo Alonso, anunció hace meses que iba a denunciar al Ayuntamiento por la falta de transparencia y las posibles irregularidades cometidas en el procedimiento selectivo.

Hoy en Cope Ciudad Real el propio Alonso ha señalado que está sentencia se traduce en que tiene que retroceder todo el proceso hasta el inicio. "Decían que mi candidatura estaba fuera de plazo".

Alonso ha dicho que el proceso no ha sido transparente. "Dicen que ha sido transparente pero la sentencia dice lo contrario".

"Se están saltando toda la ley", ha aseverado Pablo Alonso que ha dicho que se suma a la petición de dimisión del edil de Deportes. "No quiero que me gobierne una persona que no sabe ni contar los días hábiles".

