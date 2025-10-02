Los vecinos de Almendricos, en Lorca, se manifestarán para reclamar la mejora de la carretera

Un accidente de tráfico en la carretera de Almendricos el pasado mes de julio

Los vecinos de la pedanía lorquina de Almendricos volverán a protestar este domingo por el mal estado de la carretera RM-D17 que une su diputación con La Campana, una de las que presenta mayor siniestralidad del municipo, tramo de elevada concentración de accidentes y cuya mejora demandan desde hace décadas.

Bajo el lema "La carretera que SÍ necesitamos" la manifestación ha sido convocada por las asociaciones vecinales, de mujeres, mayores, deportivas y de padres del pueblo y discurrirá desde las diez de la mañana del domingo con salida en el cruce de la calle San Antonio con la avenida de Águilas.

Por esta vía circulan más de 1.500 vehículos diarios, un 30 por ciento de ellos pesados o de transporte colectivo de escolares y jornaleros.

La carretera presenta curvas cerradas con poca visibilidad, cambios de rasante peligrosos, firme en mal estado y ausencia de arcenes y quitamiedos.

Los vecinos aseguran que la manifestación del domingo " no solo es una muestra de descontento, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de garantizar una infraestructura adecuada y segura para los habitantes de Almendricos y las personas que transitan esta vía".

Ante la falta de presupuesto que esgrime el ayuntamiento para no ejecutar las obras, los vecinos piden que el consistorio emplee los 1,3 millones de euros que ha recaudado por los impuestos de una planta solar que opera en la pedanía para sufragar el arreglo de la vía.