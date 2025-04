Este municipio de Ciudad Real estuvo 24 horas sin luz, sin internet... y también sin agua

La normalidad se fue recuperando poco a poco en toda España, en algunos lugares como Ciudad Real capital la luz volvía pasadas las doce de la madrugada, pero aún hubo lugares donde se prolongó esa espera hasta casi las 24 horas.

Fue el caso de El Robledo, un municipio de apenas 1.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, donde la luz no regresó hasta pasadas las 11 de la mañana del día de ayer. El alcalde de la localidad, Gustavo Ormeño, ha asegurado en Cope que vivieron esas horas con bastante incertidumbre. "El apagón conllevó también que a mitad de la tarde nos quedamos sin agua cuando se acabó el depósito, ya que las bombas que tenemos son eléctricas, estuvimos también bastantes horas sin agua".

Esta situación afectó también a los núcleos urbanos cercanos, El Torno y Pueblonuevo. "Los propietarios de los negocios estaban muy preocupados, pero también los ganaderos puesto que este pueblo tiene mucha ganadería y el ganado necesitaba agua para beber, y para poner los equipos de las salas de ordeño se necesita la electricidad".

Ayuntamiento de El Robledo

Y también tuvieron una sensación muy diferente al levantarse el martes y ver que todo el mundo tenía luz y ellos no. "Una sensación de frustración, llamamos y nos dijeron que no llegaba la conexión y tuvieron que hacer manual lo que no pudieron hacer en remoto".

Por suerte, no hubo problemas de inseguridad. "No hay que lamentar daños materiales ni humanos, en todo momento estuve en contacto con la Guardia Civil".

Y ya hoy todo normal. "Sí, la normalidad se ha ido recuperando".