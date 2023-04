Los empresarios ciudadrealeños, preocupados: "La salud empresarial de Ciudad Real está tocada"

"La salud empresarial de Ciudad Real está tocada", Así de tajante se ha mostrado hoy en Cope el presidente de los empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín.

"No hemos recuperado niveles pre pandemia, si no se generan empresas no se crean puestos de trabajo", ha añadido Marín. "La situación no es la mejor, aunque en Semana Santa ha habido movimiento".

Los empresarios de Ciudad Real también han calificado de brindis al sol ideológico la propuesta de reducir la jornada laboral a tan sólo cuatro días.

"Yo creo que esto es una utopía de gente que nos trata de imponer".

