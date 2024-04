La llamada de Lomas: "He tenido un asalto y ha habido unos disparos. Hay aquí una persona herida"

Ayer declaraba que “vio una figura tronco cónica y una motosierra” y disparó, lo mismo que dijo en la reconstrucción de los hechos, en febrero de 2022.

Pero en la llamada que hizo a la Policía Nacional en la madrugada del 1 de agosto de 2021, José Lomas dijo “que habían asaltado su finca, había disparado y que allí había una persona herida”.

Segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el ex librero de 81 años que acabócon la vida de Nelson Ramírez, un hombre de 35 años con decenas de antecedentes policiales que se coló de madrugada en su finca del Parque Forestal de La Atalaya.

En la reconstrucción de los hechos, que el jurado popular ha podido visualizar, Lomas relataba "con todo lujo de detalles y de forma totalmente colaborativa" a la jueza, a la Guardia Civil, al fiscal y los abogados suyos y de la acusación particular, cómo recordaba esa noche.

Además del agente de policía que habló con Lomas por teléfono en un primer momento, han testificado otros agentes que acudieron a la finca de La Atalaya.

Los primeros en llegar, primeros también en interrogar a Lomas, han asegurado que “apenas se veía nada y tuvieron que usar linternas” y que Lomas les dijo que “había disparado contra un bulto, una persona o un varón”, cada agente lo recuerda de una forma.

Además del vídeo de la reconstrucción de los hechos, el audio de la llamada que Lomas hizo a la Policía Nacional después de ocurrir los hechos, y los testimonios de los policías nacionales que acudieron a la finca en primera instancia, los miembros del jurado popular también han podido ver hoy la escopeta de marca Víctor Sarasqueta de doble cañón con la que, supuestamente, se habría cometido el crimen.

También se les ha mostrado la azada rota que Nelson Ramírezhabría utilizado para intentar forzar una de las puertas de la finca. Y, a petición de la defensa, se exhibía la motosierra que, presuntamente, se encontróal lado del cadáver de Ramírez. Aunque este objeto no ha sido considerado "pieza de convicción" ya que no fue recogida en su momento por la Guardia Civil, y el abogado de la acusación se ha opuesto a reconocerla como prueba "al no poder garantizarse" que fuera la que llevaba el fallecido en el momento de los hechos.

La Fiscalía solicita una pena de 12 años y medio de cárcel para José Lomas por un delito de homicidio. La acusación particular, que ejercen la madre y los hermanos del fallecido, eleva la pena a 25 años de prisión al considerar que se trata de un asesinato. Y la defensa pide la libre absolución del ex librero al considerar que actuó en legítima defensa y"bajo un miedo insuperable".