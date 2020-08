Las residencias de mayores toman nuevas medidas ante el coronavirus

Poco a poco las residencias de mayores van recuperando la normalidad aunque por el momento no pueden salir a la calle, hoy en COPE José Manuel Llario, Presidente de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, ha explicado que no sabe cuanto tiempo pueden limitar el encierro de los mayores, ya que en sus propios domicilios podrían tener más libertad, dando paseos o haciendo "recados" dentro de su normalidad. Además también ha comentado la situación en las que se encuentran actualmente y el temor que existe a un nuevo brote en aquella residencias que, sobretodo, hasta día de hoy no han tenido ningun caso de coronavirus.

Con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha que entrarán en virgo el próximo viernes, las visitas a los centros de mayores están restringidas a 1 hora diaria y una sola persona, pero no es la única que se han implantado, Llario ha explicado algunas de las medidas de seguridad, como desinfección en todas las zonas, gel y alcohol en las manos cada cierto tiempo, alfombras con lejía y desinfectante para que cualquiera que entre a la residencia se desinfecte antes de entrar y ha destacado que por lo general se están respetando, aunque el uso de las mascarillas dentro de los centros es de las medidas que más les está costando a los mayores. Para José Manuel Llarios "las medidas de desinfección ahora mismo no tienen nada que ver con lo que se hizo al principio"

Los familiares han sabido entender la situación a la hora de visitar a los familiares, aunque aquellos residentes que tienen habitación con balcón a la calle pueden ver desde allí a sus seres queridos.