Una joven de Ciudad Real se queda sorda con 21 años y ya forma parte de la historia de su ciudad por esto: "Hay mucho que hacer"

"Estaba viendo la televisión y dejé de oír. Parece ciencia ficción, pero fue así. El silencio se apoderó de mí completamente".

Así fue como, de forma súbita y sin ningún síntoma previo, Elena se quedó sorda en el año 2008, cuando tenía 21 años de edad.

"Mi vida se vino abajo, lo pierdo todo. Estaba estudiando en la universidad, como cualquier chica de 21 años que quiere comerse el mundo, que piensa que es inmortal..."

Pero, como siempre ocurre en la vida, tenía dos opciones: rendirse o tirar "p'alante". Y optó por la segunda.

Y su valentía, resiliencia y el pódcast "El no silencio de Elena" le ha valido a esta ciudadrealeña ser reconocida con uno de los Premios "Sociedad Inclusiva" 2025 de COCEMFE.

"fue un impacto psicológico y físico brutal"

Elena nos cuenta en COPE que "ese momento en que se quedó sorda fue un impacto brutal, emocional, psicológico, físico... un aislamiento, porque la discapacidad auditiva es invisible de cara a la sociedad, pero es una de las discapacidades que más aísla al individuo".

Tras muchos viajes a diferentes hospitales, a muchos lugares... "porque no se sabía lo que me ocurría", ahora Elena sabe que lo que le ha provocado esta discapacidad es una enfermedad rara.

"Fueron muchos meses de incertidumbre en los que llegaba a casa sin diagnóstico, sin saber qué hacer" nos cuenta Elena.

"Yo recordaba cómo se oía, por ejemplo, un portazo, el sonido de cómo se abría o se cerraba la puerta, el ruido de los coches cuando me asomaba por la ventana... pero mis oídos no funcionaban".

La discapacidad también lleva aparejada la salud mental. "Porque supone depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Lo puedo verbalizar en primera persona porque lo sufrí en mis carnes".

Pero gracias a su madre, a su familia... decidió salir adelante.

"Siempre pongo el ejemplo de que a mí me encantan los juegos de mesa. Mi madre me dio un tablero en blanco y unos dados, y siempre me dijo tú decides qué es lo que haces con esto, tú decides los jugadores, tú decides el juego, tú decides la estrategia, tú decides todo, pero no hay marcha atrás".

primera persona adulta en clm con implante coclear

Decidió seguir adelante y en 2008, "cuando Whatsapp llegó a España y en Castilla-La Mancha aún había gente que no tenía ni teléfono móvil, yo ya hablaba una tecnología que había dentro de mi cuerpo".

Elena fue la primera persona adulta en la región en llevar un implante coclear, y también la primera en estudiar en la universidad con este dispositivo electrónico.

"Tardé cuatro años en entender el castellano, porque al final el implante coclear no amplifica el sonido como un audífono, es totalmente metálico y distorsionado, tienes que reaprender de nuevo con un sonido diferente".

Y consiguió graduarse en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2013.

Durante sus años universitarios, fue usuaria del Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED) y posteriormente siguió colaborando con este servicio como becaria.

la escritura: una forma de "echar fuera" todo lo negativo

A Elena siempre le gustó escribir, desde pequeña. Y su sordera sobrevenida hizo que se refugiara en la escritura como una forma de terapia para superar y aceptar lo que le había ocurrido.

"Cuando vas al psicólogo, hay una de las herramientas que te ofrecen es escribir en un diario o en un cuaderno todo aquello que necesitas echar de tu vida y que no quiere que esté dentro de ti".

De ese "echar fuera" salieron las dos novelas que Elena ha publicado: "El silencio se apodera de mí", de la que ha vendido 11.000 ejemplares, y "Yo me apodero del silencio", que salió en abril.

un podcast para dar voz a las que muchas veces no la tienen

Y ¿cómo surgió la idea de hacer el podcast que ha sido merecedor de un premio COCEMFE?

"Mi conglomerado social, con discapacidad y sin discapacidad, siempre me decía Elena, tienes una historia, y aparte de eso, cada vez que tú me preguntas y me escuchas, fíjate la sorda que me escucha, me hace sacar todo lo bueno de mí, o hacer ese trabajo interior".

Después de estar trabajando en un banco en Ciudad Real, y de realizar un máster ejecutivo en Estados Unidos, decidió instalarse en Madrid, porque "entre comillas, repudié La Mancha" confiesa Elena.

"Yo iba mucho, me siento muy manchega, muy de Almagro, pero es verdad que el no tener oportunidades, el sentirme tan sola, mujer con discapacidad en un mundo rural, te aísla mucho"

Pero la maternidad la reconcilió con su tierra. Sus mellizos de cuatro años de edad la hicieron volver a La Mancha "con otros ojos".

"Me di cuenta, observando a otras mujeres con discapacidad, que muchas de ellas se quedaban en su casa, se conformaban. Decían yo con discapacidad, pues con mi familia, con mis hijos, mi trabajito... pues tengo suficiente, para que me voy a quejar".

"Y yo decía, Dios, no sé si yo he sido como Juana La Loca o Isabel La Católica, que siempre lucho, lucho y lucho por ese liderazgo ¿no? Pues dije, voy a hacer un podcast, no por mí, sino por ellas, para que cuenten su historia, porque, al final su historia las empodera" explica Elena.

aún queda mucho por hacer por la igualdad

Aunque desde aquel 2008 en que el "silencio se apoderó" de ella se ha progresado bastante en lo que a igualdad se refiere, "hay mucho que hacer todavía".

De hecho, tras recoger su premio, Elena hizo un llamamiento a las instituciones para que "sigan impulsando políticas valientes y dotadas de recursos reales que garanticen una verdadera inclusión" para las personas con discapacidad.

"Creo que también, afortunadamente, hay un cambio de actitud por parte de las mujeres. Siempre hemos tendido a ponernos en segundo plano, ¿no? Y en la gala de COCEMFE, yo le agradecí a mi marido, que no tiene discapacidad, que en vez de eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues en vez de detrás, a mi lado hay un gran hombre, y que gracias a él he podido conseguir muchas cosas".