Fenavin 2027 tendrá un nuevo formato: "Estamos trabajando en ello"

Fenavin tendrá un nuevo formato en la edición de 2027. Así lo ha anunciado hoy en Cope Ciudad Real su presidente Miguel Ángel Valverde. “Estamos trabajando en nuevo formato para la edición que se celebrará en 2027”. Asimismo, Valverde ha avanzado que de cara a la edición de 2025 están reflexionando “sobre la conveniencia o no de plantear una feria tal y como la conocemos. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque hay muchas amenazas. Hay grandes ferias a nivel internacional en relación al vino. Fenavin está entre ellas, pero también es cierto que las estructuras profesionales de la organización de todas estas ferias, nos invitan a pensar que hay que ir reflexionando sobre cuál debe ser Fenavin en el futuro".

En relación a la edición de 2025 el presidente de la institución ha incidido en que "se va a plantear un formato parecido al que se ha venido planteando en ediciones anteriores. Sí es cierto que en estos preparativos previos, los viajes comerciales, las misiones comerciales, queremos introducir la presencia de productores vitivinícolas de la provincia de Ciudad Real para que no sólo sean desplazamientos institucionales, sino que vayamos acompañados también de quienes son los protagonistas. Y a partir de ahí, pues será una feria de demanda en donde cuidemos como nunca y como siempre a los compradores internacionales. Y para este año 2025 queremos también que haya una muestra gastronómica en torno a los valores del Quijote. En definitiva, queremos que vaya evolucionando hacia una feria cada vez más profesional, pero que siempre se mantenga aquí en Ciudad Real con la misma intensidad, con la misma proyección. y ayudando a promocionar, sobre todo, también, paralelamente, los vinos de la provincia de Ciudad Real”.

Con respecto a la ausencia de casi todas las alcaldesas y diputadas del PSOE en el acto del Día de la Mujer que organizó la Diputación, Valverde ha señalado que “me parece una cosa que es un feo a la institución como posiblemente no habíamos visto nunca en la historia de la Diputación. Pero lo que es peor es condicionar a mujeres que eran merecedoras de este reconocimiento. Sí es curioso cómo en un evento que precisamente trata de ensalzar el empoderamiento de la mujer, el propio PSOE parece ser que da instrucciones para que no estén presentes en un acto como este. Francamente no me ha gustado. Y alguien dirá, no, no se han dado instrucciones. Bueno, pues por lo que sabemos así ha sido”.

El presidente de la institución también se ha referido a su no presencia en el acto de presentación del cartel de la Ruta de la Pasión Calatrava. “Se había acordado en la asamblea el que como representante institucional de la Diputación Provincial de Ciudad Real interviniera. Como he dicho, apoyamos mucho a la AD Campo de Calatrava como a todos y apoyamos mucho la Semana Santa, pero parece ser que el presidente de la asociación, el alcalde de Pozuelo, David Triguero, pues no quiso o no quería que yo interviniera en un acto como este, y sí quería que interviniera la viceconsejera de Cultura. Así que bueno, yo para evitar cualquier tipo de circunstancia que de alguna manera empañara la celebración de la presentación del cartel, pues decidí no ir. Fue mi compañera Rocío Zarco. Y bueno, pues allí se presentó con la mayoría de los alcaldes de la comarca presentes, representantes del Ayuntamiento de Bolaños también, y espero que esta Semana Santa, como he dicho, sea tan esplendorosa como todas”.

Valverde también se ha referido a la futura ubicación del Museo de la Caza, señalando que para la institución la mejor ubicación es el Parque de Bomberos y que una vez que esté el proyecto terminado se decidirá con todas las partes su ubicación definitiva, también con los empresarios (Fecir) que organizan la Feria de la Caza (Fercatur).

Asimismo, ha recordado que este año se celebrará el Día de la Provincia el 29 de junio con muchas actividades.

