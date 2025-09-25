Detenida una falsa curandera que estafó a una mujer convenciéndola de que tenía cáncer de mama

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan a una supuesta vidente por estafar más de 70.000 euros a una mujer a la que convenció de que estaba enferma y le ofreció un tratamiento milagroso para curarla.

La supuesta sanadora, quien ya contaba con numerosas denuncias previas por estafar a sus clientes ofreciendo consuelo y sanaciones milagrosas, captaba a las víctimas publicitándose en internet para luego concertar citas en las requería nuevos pagos para continuar consolando a sus víctimas y finalizar los supuestos tratamientos.

La denunciante atravesaba una delicada situación familiar y problemas personales graves, lo que derivó en una fuerte depresión durante la que contactó a través de internet con la supuesta vidente.

Esta curandera se percató de la especial situación de vulnerabilidad de la mujer y, lejos de consolarla, le sugirió que padecía además un posible cáncer de mama y un cáncer de útero, para cuyo tratamiento necesitaría nuevas sesiones por las que le facturaba miles de euros.

Finalmente, esta falsa vidente llegó incluso a coaccionar a la víctima para que continuasen los pagos, amenazándola tanto a ella como a sus familiares con que padecerían las consecuencias en caso de que no siguiera con su tratamiento.

El temor que le hizo sentir a la víctima la llevó incluso a solicitar préstamos para continuar pagando con los costosos tratamientos.

el timo del santero

El timo de la falsa vidente o del santero es una elaborada estafa que, en sus versiones más modernas, hace uso de avanzadas técnicas ingeniería social para buscar y empatizar con personas que arrastran graves depresiones o problemas personales, ganarse su confianza y ofrecerles soluciones milagrosas a un elevado precio, logrando sustraer todo el patrimonio, además del de sus familiares más cercanos.

Los timadores cuentan en ocasiones con cómplices que los asisten para el reparto de folletos informativos en la vía pública o el buzoneo, para la captación de personas solitarias o vulnerables.

Esta modalidad de estafa se ha extendido a internet y las redes sociales, donde el timador y sus cómplices pueden desarrollar un potente sistema de captación de víctimas con anuncios o incluso páginas web en las que ofrecen soluciones milagrosas.

Además, una vez que se ha consumado la estafa, se pueden dar otro tipo de delitos aparejados al mismo hecho, tales como acoso, coacciones, amenazas o delitos contra la intimidad.

La Policía Nacional alerta en sus redes sociales de todo tipo de estafas y recomienda que no se facilite en ningún caso información de tipo personal a personas ajenas, que se desconfíe de falsas promesas y que en caso de ser abordado por en la vía pública por este tipo de personas o de recibir a través de internet algún anuncio de este tipo, se consulte antes con alguien de confianza, un familiar cercano o con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091.