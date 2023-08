CSIF reclama la incorporación de personal de enfermería en los centros educativos de la región

Es un requisito indispensable, señalaba en la nota de prensa remitida por el sindicato, puesto que los colegios se hallan incompletos por la ausencia de personal sanitario especializado. Además, desde CSIF afirman que no solo es necesario para tratar las diversas patologías de los alumnos sino también para prevenir conductas como el acoso escolar o las adicciones.

El presidente de CSIF Educación en Castilla–La Mancha, José Antonio Ranz, ha contado en COPE que "lo llevan pidiendo varios años pero todavía no ha prosperado la propuesta".

Ranz también ha dicho que no puede dar datos concretos del porcentaje de centros que cuentan con estos servicios, puesto que desde la Consejería no los han facilitado, aunque intuye que no debe ser muy alto. También, ha realizado una comparativa con otras comunidades autónomas como Asturias o la Comunidad de Madrid.

Esta es una medida que consideran primordial puesto que los docentes en muchas ocasiones no están capacitados para tratar diferentes problemas como corresponde y ayudaría a mejorar la salud mental de los alumnos.