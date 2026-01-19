COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

audio

MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 19 ENE 2026 | 13:50

El programa de hoy pone el foco en la actualidad más cercana, con el balance del servicio de autobús urbano de Alcázar de San Juan, que vuelve a batir récord de usuarios y consolida su modelo gratuito y sostenible; el arranque del XXXIX Concurso a la Calidad de los vinos embotellados de la DO La Mancha, con buenas expectativas tras una vendimia marcada por la calidad; y el cierre deportivo desde Campo de Criptana, que ha reconocido el esfuerzo y la excelencia de sus deportistas en una nueva edición de la Gala del Lauro Gigantes del Deporte, con la participación del atleta Martín Fiz y el alcalde Santiago Lázaro.

Actualidad e información con Laura Sánchez en COPE Castilla-La Mancha
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:58 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 17 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking