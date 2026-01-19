audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 19 ENE 2026 | 13:50
El programa de hoy pone el foco en la actualidad más cercana, con el balance del servicio de autobús urbano de Alcázar de San Juan, que vuelve a batir récord de usuarios y consolida su modelo gratuito y sostenible; el arranque del XXXIX Concurso a la Calidad de los vinos embotellados de la DO La Mancha, con buenas expectativas tras una vendimia marcada por la calidad; y el cierre deportivo desde Campo de Criptana, que ha reconocido el esfuerzo y la excelencia de sus deportistas en una nueva edición de la Gala del Lauro Gigantes del Deporte, con la participación del atleta Martín Fiz y el alcalde Santiago Lázaro.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:58 min escucha
"Óscar Puente y el Gobierno del que forma parte son los responsables de Renfe y de Adif"
Pilar García de la Granja
