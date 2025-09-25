COPE
25 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE

Hacemos hoy el último programa de la temporada taurina de Cargando la Suerte este 2025.

Analizamos la pasada feria taurina de Almodóvar del Campo con Víctor Dorado y todos los protagonistas, Ventura, Morante, Talavante y muchos más.

Tertulia taurina resumen de la temporada.

Y toda la actualidad taurina de la mano de Sisa Del Moral.

Dirige y presenta, Manuel Del Moral

