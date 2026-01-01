Lorca ofrecerá transporte gratuito a los menores de 14 años y rebajas del 40% en los abonos en 2026

El Ayuntamiento de Lorca ha aprobado la gratuidad del transporte urbano para los menores de 14 años y una rebaja del 40 % en los abonos y títulos multiviaje durante todo el año 2026. La medida, calificada por el concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas, como "novedosa", tiene como objetivo beneficiar a miles de usuarios e impulsar el transporte público en el municipio.

Beneficiarios y financiación

En concreto, podrán viajar gratis los menores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026. El resto de usuarios con abonos y títulos multiviaje disfrutarán de un descuento del 40 %, que será financiado a partes iguales por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el propio Ayuntamiento de Lorca.

Esta iniciativa se adopta en aplicación del Real Decreto-Ley 17/2025, de 23 de diciembre, que permite a Lorca acceder a las ayudas estatales para incentivar el uso del transporte público. La vigencia de los descuentos se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Compromiso con las familias y la sostenibilidad

El edil de Limusa, Juan Miguel Bayonas, ha subrayado que esta decisión "demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con las familias del municipio, la igualdad de oportunidades y una movilidad más accesible y sostenible". Ha añadido que es una medida fundamental "en un contexto económico en el que es fundamental aliviar el gasto diario de los hogares".

La gestión de los descuentos correrá a cargo de la empresa concesionaria Limpieza Municipal de Lorca S.A. (LIMUSA). Esta entidad será la responsable de aplicar las medidas técnicas necesarias y de informar a los usuarios sobre los nuevos precios y el origen de la financiación.

Éxito de las bonificaciones anteriores

Las bonificaciones al transporte no son nuevas en Lorca. Durante el segundo semestre de 2025, un total de 234.000 viajeros se beneficiaron de un descuento similar, de los cuales 14.318 fueron menores que viajaron gratis. El Ayuntamiento también ofrece este servicio gratuito a personas con discapacidad reconocida y a jubilados mayores de 65 años.

Las estadísticas de dicho periodo reflejan el éxito de la iniciativa, con casi medio millón de usuarios en el transporte urbano. De ellos, un 47,90 % se benefició de la bonificación del 40 %, un 2,90 % viajó gratis por ser menor de 14 años y un 10,95 % lo hizo gracias a otras políticas sociales del consistorio.