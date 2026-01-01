La Ronda Oeste de Cartagena encara su fase decisiva con la licitación en 2026

Tras varios años de espera, Cartagena pondrá punto y final a uno de los tramos de carretera que más retenciones de tráfico provoca en los accesos a la ciudad por la carretera de Mazarrón. El Gobierno local tiene previsto licitar las obras de la Ronda Oeste de Cartagena en enero de 2026.

Un puente condicionado por la CHS

Sin embargo, el inicio de los trabajos dependerá de la recepción de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre el gálibo del puente que se construirá sobre la rambla de Benipila. Ortega ha recordado que este puente sustituirá al actual y que la CHS ha planteado reparos que deben resolverse antes de poder licitar el contrato.

Una vez iniciada, la obra tendrá una duración aproximada de un año. Este proyecto forma parte del desdoblamiento de la carretera T-332 y cuenta con un coste total superior a 5,6 millones de euros.

La financiación recibió un impulso clave en febrero de 2025, cuando la Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, aprobó incorporar 4.937.422 euros transferidos por la Comunidad Autónoma. El presupuesto se completa con una aportación municipal de 718.000 euros para cubrir el total de la actuación, incluyendo las expropiaciones.

Impacto y beneficios para la zona oeste

El proyecto inicial fue modificado para incluir carril bici, aceras e iluminación adecuada y los cuatro carriles que conectarán con la Ronda Transversal a la altura de la rotonda de Los Patojos.

Con un plazo de ejecución de 12 meses, se espera que la infraestructura impulse un desarrollo urbanístico en la zona oeste. Beneficiará directamente a barrios como San José Obrero, La Vaguada, y Molinos Marfagones, mejorando la seguridad vial y aliviando la presión sobre otras vías de acceso a la ciudad.