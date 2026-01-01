Valladolid 'agiliza' la atención ciudadana con IA: así te ayuda si se rompe una farola en tu calle

El Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado la modernización de la atención ciudadana con un sistema inteligente que ya gestiona cerca de 40.000 comunicaciones este año. En una entrevista en COPE Valladolid, Yusef Soudah Prieto, subdirector del servicio de información y administración electrónica, ha explicado cómo esta herramienta, desarrollada por y para el consistorio, utiliza la inteligencia artificial para ser más eficientes.

Contacto directo con el servicio responsable

El sistema, conocido como IQS, funciona desde hace dos años y medio y recibe peticiones por canales como WhatsApp, Telegram, correo electrónico o el teléfono 010. Según Soudah, la tecnología de procesamiento de lenguaje natural (NLP) permite a los ordenadores "entender e interpretar lo que llega en ese texto". De esta forma, si un vecino comunica que hay una "farola rota", el sistema lo envía directamente al centro de alumbrado para que lo solucionen.

Ponemos en contacto directamente al ciudadano con el servicio que va a resolver ese problema" Yusef Soudah Prieto Subdirector del servicio de información y administración electrónica

➡️ El @AyuntamientoVLL avanza en su transformación digital con la modernización del sistema municipal de IQS, incorporando análisis de datos e inteligencia artificial.



👉🏻 Una mejora que refuerza la atención a la ciudadanía y la gestión eficaz de los servicios públicos. pic.twitter.com/JSMy9vj1HK — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) December 28, 2025

El objetivo es que la petición "le va a llegar mucho más, le va a llegar antes al servicio que se tiene que encargar de resolver ese problema". Soudah Prieto ha destacado que, en una organización tan grande como el Ayuntamiento de Valladolid, esta agilidad es clave. "Ponemos en contacto directamente al ciudadano con el servicio que va a resolver ese problema", ha afirmado.

Menos burocracia, más eficiencia

La inteligencia artificial no solo se encarga de repartir las peticiones, sino que una de las últimas mejoras es la tipificación automática. Gracias a los modelos de lenguaje grandes (LLM), el sistema analiza el contenido y determina si se trata de una queja, una incidencia o una solicitud de servicio. "Lo utilizamos para eliminar aquellas cosas que no nos aportan valor añadido", ha señalado el subdirector, refiriéndose a la tarea manual de clasificar cada comunicación.

Lo utilizamos para eliminar aquellas cosas que no nos aportan valor añadido" Yusef Soudah Prieto Subdirector del servicio de información y administración electrónica

El sistema está preparado para gestionar una amplia variedad de peticiones ciudadanas. Entre los ejemplos se encuentran desde la solicitud para recoger un colchón o basura, una queja sobre la limpieza de una calle, hasta una sugerencia, un agradecimiento o una petición de información.

Un desarrollo propio con fondos europeos

El proyecto se desarrolló hace dos años y medio con fondos Next Generation y, aunque ha tenido su complejidad, se aprovechan los servicios tecnológicos disponibles en el mercado. Soudah Prieto ha matizado que se hace con "determinadas cautelas", utilizando únicamente sistemas "que estén ubicados en servidores, que estén certificados con el esquema nacional de seguridad, el ENS".