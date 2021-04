Preocupado por el cambio climático, Lucas escribió a la ONU... y le han contestado

Si la generación que nos viene tiene tan claras las cosas como Lucas Gómez Aguilar, el futuro de la humanidad no parece tan negro como nos lo pintan.

Este chico de 8 años reside en La Gineta, un pequeño municipio a 17 kilómetros de Albacete y cursa tercero de Primara. Cada fin de semana comparte con su grupo scout de San Juan Bautista temas de actualidad como el del cambio climático y su influencia en el mundo que vivimos. Lucas, que de forma individual o en familia toma conciencia de la situación del planeta recogiendo basura del campo o reciclando, decidió hace una semanas escribir -en perfecto inglés- una carta a la Organización de Naciones Unidas pidiendo "un rayo de esperanza ante tanta oscuridad".





Carta de respuesta de la ONU a Lucas Gómez









Después de esta carta de La Gineta a Nueva York, otra en sentido contrario llegó al buzón de la famiila Gómez, con el membrete de la ONU y firmada por el embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas, Agustín Santos Maraver. En unas líneas, Maraver le contesta que “el desafío del cambio climático está en manos de todos, de los representantes de los países de Naciones Unidas con sus grandes decisiones y los niños y niñas, de Nueva York a La Gineta" y añade que "todos, con nuestros gestos diarios, ayudamos -dice esa carta- ayudamos a combatir el cambio climático y todo lo que este conlleva como la desertificación o la pérdida de biodiversidad”.

Lucas se ha sentido sorprendido con la respuesta: "por una lado pensaba que sí y por otro que no, pero al ver la carta me he sentido superfeliz", pero se siente esperanzado ante su preocupación porque entiende y así nos lo ha explicado que "las Naciones Unidas están por encima de los países, los reyes o los presidentes, que dirigen los países, pero ellos se ocupan de mantenerlos".