Una rotonda 'inesperada', un árbol y un accidente con una herida leve en Albacete capital

Según informa la Policía Local de Albacete, entre las incidencias de las últimas 24 horas cabe destacar la intervención este jueves por la tarde a las 19:35 horas en un accidente acaecido en la calle Constantino Romero con la calle Campanilla (Camino Pozomajano) cuando un turismo conducido en dirección a Albacete por una mujer de 50 años se chocó frontalmente contra un árbol (elemento fijo según la incidencia policial). La conductora resultó herida leve a pesar de lo aparatoso del accidente.





Quizá sea necesario apuntar que a esa hora llovía de forma copiosa sobre Albacete y que esta persona pudo haberse distraido en esta avenida en la que las glorietas 'aparecen' en mitad de una vía totalmente recta.

Un conductor precoz detenido

En la misma tarde del jueves (18:18 horas), otra patrulla de la Policía Local de la capital tuvo que intervenir en un accidente en la Avenida de los Toreros en el que no hubo víctimas pero sí se abrieron diligencias por un presunto delito contra la Seguridad Vial ya que el conductor del vehículo que causó el accidente no había obtenido el permiso de conducir pues no en vano tiene 15 años. Al parecer, según fuentes consultadas por COPE Albacete, este adolescente habría cogido el coche de su madre sin el permiso de ésta causando el citado accidente.

Al parecer y según cuenta una testigo de lo sucedido, este joven, con domicilio en el barrio San Pablo -zona cercana al suceso- se encontraba haciendo 'trompos' con ese coche en la zona de tierra que existe tras el parque de la Fiesta del Árbol. En una de esas maniobras ocasionó daños a varios vehículos por lo que esta testigo remitió un vídeo a la Policía Local informando de lo que acontecía.

El joven fue localizado y detenido después de que la matrícula del vehículo permitiera llegar hasta la propietaria, su madre, que tuvo que personarse en la Jefatura de la Policía Local con el menor.

Y esta madrugada, hacia las 04:00 otra persona, un varón de 60 años, ha resultado detenido por una dotación policial por un delito contra el Orden Público por Resistencia y Desobediencia Grave.

