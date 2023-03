El Bonillo se prepara para su gran Semana Santa

Puede parecer un tópico, pero no lo es. Cada vez que nos acercamos a El Bonillo por cualquier circunstancia, nos sentimos muy bien acogidos y aún mejor tratados. En este caso, ha sido la Semana Santa bonillera el argumento para volver a esta tierra que siempre nos sorprende por la implicación que tiene el municipio entero, aunque se hace patente fundamentalmente a través de sus siete cofradías.

Nuestro Herrera en COPE ha abierto con el alcalde Juan Gil, quien tras la renuncia de Sinforiano Montes (Montealegre del Castillo), se ha convertido en el 'decano' de los alcaldes de la provincia. Llegó a la política a finales de los 80 y ahí sigue su ilusión y sus ganas por continuar proyectos o empezar otros para los bonilleros. De ahí que nos haya confirmado que se volverá a presentar en las próximas elecciones municipales.

En nuestra conversación con él, Gil nos ha expresado su preocupación por la despoblación "un problema que padecemos ya no porque la gente se nos vaya, que no se nos va porque el pueblo tiene actividad, sino porque los números son evidentes: al año nacen diez y mueren 15 y eso nos va mermando poco a poco".





¿Dónde está la clave de El Bonillo? ¿Por qué, aunque suene a broma, El Bonillo parece una nación? ¿Por qué un municipio con menos de 3.000 habitantes tiene campo de golf municipal, piscina cubierta, una escuela de música también municipal y un buen puñado de servicios para sus ciudadanos? Juan Gil nos ha explicado que "tuvimos en su día la inmensa suerte de apostar por las energías renovables y de invertir el dinero que esas compañías nos han ido dejando en mejorar nuestro pueblo "y todo ello con una de las presiones fiscales de las más bajas de la provincia".

Las tablas de Juan de Borgoña

Centrados en actos que acompañan a esta Semana Santa, uno llama la atención por encima de todos, el de la presentación en sociedad de las tablas de Juan de Borgoña que han aparecido en la restauración del retablo de Santa Catalina. El párroco Juan Molina nos ha contado que este hallazgo es tan importante desde el punto de vista artístico y cultural que "con la implicación de todos, desde el Obispado hasta el Ayuntamiento y hasta una subvención del SACAM, vamos a abrir una nueva sala expositiva en la torre de nuestra iglesia para que puedan ser admiradas junto a ese cuadro del Greco que ya teníamos o el Vicente López del Cristo de los Milagros".

Junto al padre Juan, también hemos compartido programa con María Hernández, presidenta de la Junta de Cofradías de El Bonillo, que nos ha dicho que "miro cien veces la previsión del tiempo en estos días, porque es mucho el trabajo que llevamos en preparar estos días" y puestos a vender lo mejor de esta Semana Santa, María nos ha indicado que "es admirable la implicación de las familias, que cosen, planchan, visten y viven la Semana Santa de una manera muy especial".

La presidenta de las Cofradías también ha explicado que la última aportación a esta semana de Pasión, la procesión infantil del Martes Santo, fue un éxito tremendo ya que tomaron parte más de 200 niños y niñas y poco a poco vamos a ir incrementando el número de pasos pequeños".

En este programa especial realizado gracias a la labor de Mairena Montejano en la realización y Roberto Martínez Jareño en la producción, también han participado Clara Santos, corneta de llaves en los Armaos, quien a sus 15 años nos ha explicado fenomenalmente el sentimiento hacia su pueblo y hacia estos días; o Marisa Vázquez, presidenta de la Cofradía Jesús de Medinacelli, integrada por 400 mujeres, solo mujeres, que desfilan, portan y tocan cada año siendo ejemplo muchos años antes de cualquier iniciativa de igualdad o de inclusión de género.

Marisa ha dicho sentir nervios en estos días porque "que todo salga bien no es labor de una sola persona. Pides para que no te falte nadie en la banda, ninguna costalera y es una tensión lógica en los días previos que no puedes evitar".

Damián García dejará de ser concejal pero no bonillero

Mediodía COPE en Albacete se ha cerrado con Damián García, concejal de Turismo y otras muchas cosas en El Bonillo. También es el presidente de la Mancomunidad Sierra de Alcaraz y Campos de Montiel. Damián, que lleva 28 años como concejal, cuenta ahora los días para el 28M, ya que no concurre a las Municipales y, aunque no quedará desvinculado de sus tareas políticas "porque eso lo llevo en la sangre" sí que empezará una nueva etapa.

Damián García nos ha dado muchos datos históricos de esta localidad y de su Semana Santa; nos ha relatado los grandes hitos de estos últimos años, pero también nos ha indicado lo que ha quedado pendiente, como esa pista para el aterrizaje de aviones "esta es una zona de caza y muchas veces tienen que salir de aquí autobuses a Madrid para recoger a gente que viene a cazar y sería un gran logro tener esa pista, que ya tiene la declaración de impacto medioambiental y que sería otro empujón más para la comarca".