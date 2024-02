Valeria Davydenko se hace con el Cirquijote de Oro de Albacete

La equilibrista ucraniana Valeria Davydenko se hizo este lunes con el premio Cirquijote de Oro de la décimo séptima edición del Festival Internacional del Circo de Albacete.

Considerada una de las mejores artistas de esta especialidad en el mundo, Davydenko también consiguió el premio del público al mejor número circense del festival.

El dúo italiano The Jasters, con sus ballestas y cuchillos y otro equilibrista, Mukamadi, de Tayikistán, consiguieron el Cirquijote de Plata.

Otro dúo, el de las hermanas Voitko, de Ucrania, ha conseguido el primer premio Linda Baker a la mejor artista femenina.

Palmarés principal del 17º Festival Internacional de Circo de Albacete

- Premios especiales del público:

Premio Linda Baker a la mejor artista femenina: Dúo Voitko (Ucrania).

Premio Cirquitoje al mejor número: Valeria Davydenko (Ucrania).

- Premios del jurado del Festival:

Cirquijotes de Bronce: Dúo Acero (Brasil y Colombia); Tatyana Ozhiganova (Inglaterra); y José Concha (Chile).

Cirquijotes de Plata: Mukhamadi (Tayikistán); y The Jasters (Italia).

Cirquijote de Oro: Valeria Davydenko (Ucrania).

El circo sigue

No obstante, esta Gala ‘Don Quijote’ no ha marcado sino un ‘punto y seguido’ en un Festival que continúa con su programación, fuera de la fase de competición, hasta el 25 de febrero, avanzando en la accesibilidad del evento y con todo tipo de citas que prometen, incluyendo el encuentro entre artistas y escolares llegados de pueblos de la provincia (el próximo día 22) y la implementación (esa misma jornada) de audioguías que, en colaboración con la ONCE, acercarán la magia del circo a las personas ciegas o con dificultades graves de visión.

El presidente de la Diputación, presente en esta gran final, ha agradecido a los patrocinadores, colaboradores, voluntarios su apoyo; y, especialmente, al público, cuya participación activa enriquece cada edición. En este sentido, ha subrayado que son 32 los Ayuntamientos de la provincia que se han interesado en facilitar que más de 2.000 personas en grupos organizados lleguen, desde las respectivas localidades, para disfrutar de este Festival a precios muy populares, avanzando en el objetivo de democratizar el acceso a la mejor cultura se viva donde se viva que viene impulsando el presidente Cabañero.

El alcalde de Albacete por su parte ha agradecido a los miembros del jurado el gran trabajo que han llevado a cabo para seleccionar a los ganadores de entre los más de 40 artistas procedentes de 20 compañías de 14 países que han participado en las siete galas que la XVII edición del Festival Internacional del Circo de Albacete ha ofrecido al público en el Teatro Circo debido a la elevada calidad artística y originalidad que han derrochado cada uno de sus números circenses.