¿Todavía no has escuchado la canción que Manuel Carrasco ha compuesto sobre Albacete?

La noche prometía ser especial, pero lo que ocurrió en mitad del concierto de Manuel Carrasco superó todas las expectativas. El artista, conocido por conectar con su público allá donde va, estrenó una canción escrita especialmente para Albacete, un homenaje musical a la ciudad, a sus rincones más queridos y a su alma colectiva.

Sin previo aviso, la melodía comenzó a sonar y, verso a verso, el público empezó a reconocerse en las estrofas. Calles, lugares, tradiciones, sabores y símbolos de la ciudad fueron desfilando en forma de canción: desde el Pasaje de Lodares hasta el Parque Abelardo Sánchez, desde la Plaza del Altozano hasta la Posada del Rosario.

Pero la cosa no quedó ahí. Carrasco no olvidó dos de los pilares emocionales de cualquier albaceteño: la Feria y la Virgen de Los Llanos. “Que no nos falte la Feria y unos buenos Miguelitos”, cantó entre risas y aplausos, antes de mencionar también la Catedral de San Juan, la Puerta de Hierros y los fuegos artificiales. Cada palabra, cada imagen, hizo que el público se sintiera parte de algo único.

El tema, compuesto con delicadeza y alma, conecta con la esencia de Albacete: una ciudad acogedora, con historia, con sabor a pueblo y a tradición, pero también con energía, cultura y modernidad. Carrasco, con su habitual cercanía, confesó que la inspiración le vino al recorrer la ciudad y empaparse de su gente.

Las redes no tardaron en llenarse de vídeos, fragmentos de la canción y mensajes de agradecimiento. Algunos ya se refieren al tema como "el nuevo himno oficioso de Albacete" o “la canción que nos representa como ninguna”.

Este gesto de Manuel Carrasco ha dejado claro que, más allá de un concierto, lo que vivimos fue una declaración de amor a una tierra que, como dice la propia canción, no solo se pisa… se siente.