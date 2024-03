'Snow Running', el deporte que ha llevado a este albaceteño a la cima: "Enfermero y fotógrafo"

Si te gusta el deporte sabrás que hay infinidad de maneras para correr: en pista, en pista cubierta, en ruta, por montaña, etc... Y entre ellas, también existe otra modalidad en la que podemos presumir de tener a un atleta en lo más alto, o casi en lo más alto, porque ha conseguido este fin de semana una medalla de plata y una medalla de bronce en Italia, nada menos, en 'Snow Running', que es correr por nieve.

Se llama Diego Díaz y es de Albacete. Empezó "con 12 años en las escuelas municipales. Lo único que los derroteros de la vida, me han ido acercando mucho hacia la montaña. Cuando vivía en el Pirineo descubrí este tipo de carreras y empecé a aficionarme a ellas, ya llevo pues eso como cuatro años haciendo snowrunning y este año ha sido el que más, bueno, que la he liado, como se dice coloquialmente, y pude llegar a la selección española primero y después me dio acceso a competir en ese mundial".





¿Cómo se corre en la nieve?

Todos conocemos que hay zapatillas deportivas para todo tipo de modalidades, ropa, complementos pero, ¿qué se debe usar para correr por la nieve?. Diego nos cuenta que "se lleva una zapatilla de trail normal al uso y a la que se le adhieren unos micro crampones que se dicen muy ligeros, de unos 200 gramos más o menos, y con eso ya tienes suficiente adherencia para poder correr por nieve".

En este Mundial de este fin de semana había dos pruebas; una en vertical, es decir subir mucho, y después una segunda prueba más larga pero también con mucha pendiente. Diego nos contaba que " esa parte vertical, era una pista negra con tramos de roja, es decir, la inclinación era muy grande, en tres kilómetros se subía a mil metros positivos, era una locura. Allí fueron clave los bastones, la técnica de bastoneo que había adquirido haciendo esquí de montaña este invierno, fue clave para la medalla. Y el segundo día era un circuito más corredero, pero también largo. Se me hizo un poquito de bola porque fueron al final 17 kilómetros con 700 positivos y la nieve era muy blanda, no se podía correr bien y fue duro el sábado".





Enfermero de profesión y fotógrafo de vocación

Nos contaba Diego que el invierno es para vivir de la nieve y el verano para la enfermería, "en el verano hago acopio de dinero, los ingresos. Sobre todo, lo que más facturo es siendo fotógrafo profesional, siendo fotógrafo de bodas. Y también he mantenido la vocación de enfermería porque me sigue gustando mucho y trabajo dos meses al año, sí que justo los meses clave de vacaciones, que es cuando el sistema más necesita enfermeros, ahí es cuando trabajo julio y agosto y el resto del verano fotógrafo de bodas.

Este corredor, no busca profesionalizarse porque "supondría bastante presión, y que no creo que tenga el nivel, bueno no lo sé, pero de momento creo que voy a repetir esta fórmula de trabajar en verano y en invierno dedicármelo a entrenar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿'Snow Running' en los JJOO?

Esta prueba no está en los Juegos Olímpicos y como atleta, Diego comentaba que "le sorprendió porque ni siquiera la versión en verano tiene opción en Juegos Olímpicos, pero allí, en un par de conversaciones, se habló de que es más fácil meter un nuevo deporte en unos Juegos Olímpicos de invierno que meterlos en verano, que está como todo muy saturado. Y para meter un deporte se necesitan tres campeonatos mundiales. Ya llevamos dos, el de Granada de hace dos años, este, y se necesita un tercero y ahí se presentará una convocatoria, por lo que estuve entendido que van a buscar hacerlo olímpico".