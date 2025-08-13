Sebastián Cortés, pregonero de la Feria taurina

Lorenzo del Rey

El torero albaceteño Sebastián Cortés será el encargado de pronunciar el pregón de la Feria taurina de Albacete, en un acto que se celebrará el próximo 3 de septiembre a las 20:30 horas en el emblemático Teatro Circo. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, quien ha definido al carismático maestro como “un defensor a ultranza de la Fiesta Nacional y una parte esencial de la historia viva de la tauromaquia albaceteña”.

La elección de Sebastián coincide con el 50 aniversario de su alternativa, una efeméride que subraya la relevancia del homenaje. Serrano ha señalado que este reconocimiento era “un acto de justicia social” hacia un torero cuya contribución al mundo del toreo ha sido tanto artística como formativa, destacando su papel como director de la Escuela Taurina de Albacete durante 34 años. Bajo su dirección, más de 30 matadores de toros se formaron no sólo como profesionales, sino también como personas, gracias a los valores de respeto, sacrificio y humildad que les inculcó.

Sebastián Cortés nació en Albacete en 1951 y debutó en los ruedos en 1971. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por momentos destacados, como su presentación en Las Ventas en mayo de 1975 y su alternativa en junio del mismo año en Alicante, apadrinado por Paco Camino y con Dámaso González como testigo. Cortés fue protagonista en plazas de prestigio como Sevilla, Zaragoza o Bilbao, y alcanzó notoriedad por su entrega y valor, sufriendo incluso cornadas graves como la de Hellín en 1975 o la de Asprona en 1976.

Pregonero feria taurina 2025

Tras su retirada definitiva en 1980, de 1987 a 2021 fue director de la Escuela Taurina de Albacete, consolidándola como un vivero de oportunidades para todos los que han soñado con ser toreros en nuestra ciudad y provincia. El alcalde ha animado a la ciudadanía a asistir al pregón, convencido de que será un acto emotivo y a la altura del homenajeado. Sebastián Cortés, un nombre imborrable en la historia de la Fiesta en Albacete y que firmará un pregón con arte, personalidad y que no dejará a nadie indiferente.