¡Este robo al estilo "alunizaje" arrasa con joyería en Albacete! El dueño relata su devastador testimonio

En la madrugada de hoy, hacia las cuatro y media, se ha producido un nuevo robo en la ciudad de Albacete, utilizando el método del alunizaje. El objetivo ha sido una joyería ubicada en la calle Arquitecto Julio Carrilero, cuyo propietario, José, ha tenido que enfrentarse a la triste noticia de que su negocio ha sido saqueado.

El propietario, visiblemente afectado por lo sucedido, ha manifestado su impotencia ante este acto delictivo:

“Me siento devastado. No puedo creer que estas personas actúen de esta forma, poniendo en riesgo el esfuerzo y trabajo de toda una vida" José Propietario Joyería José Oro

"A las cuatro y media, más o menos, me llamó la alarma y me dijo 'te están robando'. Y rápidamente nos vestimos y cuando llegamos aquí, la policía ya estaba aquí. La Policía ha evitado que esto sea mucho mayor y muy bien, la Policía a los pies de ellos", contaba José en Cope Albacete.

Joyería Jose Oro

José explicaba el impacto personal y económico de este robo: “Tú sabes lo que es toda tu vida trabajando, toda tu vida, trabajando, que es lo que vas ganando, lo reinviertes, los cuartos que uno debe a proveedores y cosas, y demás, que tienes que tal cual y que te lo truquen. Por lo otro, será más egoísta y no tener ansias de trabajar, dale, podrías porque trabajes, pero no. No quieres jugar en la vida a otro.”

“Me han reventado, estoy que me han cambiado la vida" José Propietario Joyería José Oro

El afectado, claramente fingido, también compartió su tristeza al ver cómo este robo ha cambiado su vida: “Me han reventado, estoy que me han cambiado la vida, me he podido enterar y ya está. Una vecina que lo ha visto y tal, y ha visto que ha seguido unamoto. Se levantaron tres personas con un moto, y decían, claro, que te dejas para allá y tal. Que tengan cuidado, los que tengan negocio, porque lo que me ha pasado a mí, pues le puede pasar a ellos tranquilamente.”

Finalmente, José dejó entrever la incertidumbre que enfrenta tras el robo, con la duda de si podrá seguir adelante con su negocio: “Y será la última, porque a saber, esto para tirar para adelante si podemos tirar para adelante, si irá abierto o no.”

Este robo se suma a una serie de hechos similares que se han sucedido en los últimos días. En días recientes, una perfumería y varios establecimientos de hostelería de la zona también han sido víctimas de este mismo método delictivo.

José también quiso señalar que este tipo de delitos están afectando profundamente a los comerciantes de Albacete, quienes ven cómo sus esfuerzos y negocios se ven arruinados por los delincuentes. “No hay respeto por el trabajo de los demás. Las autoridades deben tomar medidas más drásticas para frenar este tipo de robos”, añadió el afectado.

Las autoridades locales están investigando el caso y trabajando para dar con los responsables, mientras la comunidad sigue preocupada por la creciente ola de robos en la ciudad.