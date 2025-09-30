Presentar una denuncia o pedir cita ante la Guardia Civil es ahora un poco más fácil en la provincia de Albacete

La Guardia Civil de Albacete ha puesto en marcha dos importantes mejoras en la atención al ciudadano: la denuncia telemática y el sistema de cita previa para trámites no urgentes. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a los servicios sin que ello implique una obligación de uso. Los ciudadanos pueden seguir acudiendo presencialmente a los acuartelamientos o llamar al 062 en caso de urgencia.

Desde el 4 de julio, está disponible la posibilidad de presentar denuncias a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Este sistema permite denunciar sin necesidad de acudir físicamente a un puesto, siempre que se disponga de certificado digital. En esta primera fase, se pueden denunciar delitos como daños, hurtos, sustracción de vehículos o cargos fraudulentos con tarjetas, así como trámites administrativos como pérdida o hallazgo de documentación. El acceso se realiza mediante el sistema Cl@ve, que garantiza la identificación del denunciante y sus derechos. Una vez enviada la denuncia, se revisa y se confirma su recepción por vía electrónica.

Para gestionar estas denuncias, se ha creado ON-RED, una oficina especializada que opera las 24 horas del día, todos los días de la semana. Este servicio es especialmente útil en zonas rurales o poco pobladas, donde el acceso físico a dependencias puede ser limitado.

Por otro lado, el sistema de cita previa, iniciado en 2021, se ha extendido a todos los puestos de la Guardia Civil. A través de la web oficial o la app Cita Previa AGE, los ciudadanos pueden reservar turno para presentar denuncias o realizar trámites no urgentes. También se puede solicitar por teléfono o presencialmente. Este sistema mejora la eficiencia del servicio y optimiza la atención del personal.

Complementando estas medidas, el programa “La Administración cerca de ti” facilita la obtención de certificados digitales y claves permanentes en municipios sin oficinas de la Administración General del Estado. En Albacete, 36 localidades están adheridas, y en el último año se han expedido más de 1.200 certificados digitales.

Con estas mejoras, la Guardia Civil de Albacete refuerza su compromiso con la ciudadanía, ofreciendo atención presencial en sus 47 dependencias, más de 65 patrullas diarias, y canales digitales que permiten gestionar trámites desde cualquier lugar.