Premio Albacete en Positivo 2023-DEPORTE: BSR AMIAB

Hay quien piensa que el Grupo Amiab, una de las mayores empresas de inserción laboral de este país con más de 1.600 trabajadores, tiene además un equipo de baloncesto en la elite. Aunque suene a broma, es al revés: un equipo de baloncesto como el AMIAB BSR tiene un grupo empresarial.

En 1987, un grupo de amigos comenzó a reunirse en el pabellón del CRMF para jugar al baloncesto adaptado. Surge a partir de ahí una historia que nos ha traído, de momento, hasta este 2023, con dos Champions europeas, dos Ligas y un montón de títulos más de todo tipo.





De aquel equipo de amigos surgió el interés por conseguir que las personas con discapacidad (diversidad funcional se dice ahora) tuvieran también una oportunidad en la sociedad, ya fuera en empresas de inserción o en el mercado normalizado.

Ninguna de las dos historias, la del equipo de basket y la de la empresa ha sido fácil y de alguna manera en este Premio Albacete en Positivo se dan cita ambas.

Óscar Onrubia: "Todos somos discapacitados de alguna manera"

Es su cuarta temporada en el equipo. Tiene 23 años y una filosofía para la vida que a muchos nos debería hacer pensar. Se llama Óscar Onrubia y con dos años y medio todo cambió por culpa de una sepsis meningocócica que se le comía las articulaciones. Hubo que intervenir de forma rápida para amputar extremidades inferiores y casi por completo las manos. Tocó pasar muchas horas en quirófanos y UCIs pero de aquella dificultad surgió una persona fuerte, optimista y ya con apenas diez años decía en un vídeo que había practicado deportes inimaginables para el común de los mortales.





Óscar ha pasado de nuevo por los micrófonos de COPE este martes para contarnos que "todos somos discapacitados de alguna manera porque todo el mundo tiene alguna incapacidad para hacer algo. Yo tengo una diversidad funcional que condiciona mi vida, pero no puedo permitir que influya negativamente. Son dos cosas muy distintas".

El jugador del AMIAB BSR tiene claro que "me quiero mucho como soy, creo que la persona que soy es gracias a lo que me pasó y no cambiaría nada de lo que me ha pasado" y añade que "la gente que piense que tener una discapacidad es malo, tiene que hacérselo mirar".

Y sobre su presencia en el equipo albaceteño, Óscar destaca que "somos una pequeña familia y ese ambiente familiar se nota dentro y fuera de la cancha. No descubro nada nuevo porque ya se nos conoce, desde la junta directiva, el equipo técnico y los jugadores, todos contamos con todos".





La clave AMIAB

Por su parte, el entrenador del primer equipo y además seleccionador nacional, Abraham Carrión, ha destacado un aspecto importante que puede haber marcado el devenir de este club, "El verdadero espíritu Amiab se demuestra en que es un club humilde en sus inicios y que a día de hoy, siendo el club más importante del mundo por títulos, lo siguen llevando las mismas personas que lo crearon y con el mismo espíritu familiar".

Juan Miguel Cano, que es de esos que antes jugaban y ahora dirigen, desempeña las funciones de director deportivo del grupo Amiab. Director deportivo y no de baloncesto porque Amiab también ha crecido en número de deportes y deportistas con "Más de 120 personas que practican distintas modalidades como Boccia, tenis, atletismo y otras disciplinas de silla, pero ahora incluso tenemos un equipo en Cuenca de baloncesto de pie".

Una representación del BSR Amiab, igual que el resto de premiados, estará el próximo 27 de noviembre en el Teatro Circo de Albacete (20 horas) para recoger el Premio Albacete en Positivo Deporte 2023.