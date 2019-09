Le pide matrimonio en pleno podio del Circuito de Albacete

Este fin de semana, el Circuito de Albacete ha recibido a más de doscientos pilotos de todo el mundo, todos ellos participantes del Campeonato de España Cetelem de Superbike.

Después de las siete carreras disputadas en la jornada dominical, en el último podio del domingo, Israel pidió el micrófono al speaker del Circuito para dar una sorpresa a la segunda clasificada de la categoría Superbike, a su novia María Calero. Anillo en mano, como bien se puede ver en el vídeo exclusivo de COPE, Israel se dirigió al lugar donde estaba María, se puso de rodillas y dijo las palabras mágicas..."¿Quieres casart conmigo?"

La cara de asombro de sus compañeras de podio y en especial la de la francesa Gaelle Remy, dieron paso al entusiasmo y el aplauso. Tampoco los vicepresidentes de la Diputación de Albacete, Amparo Torres y Fran Valera daban crédito.

Fue un momento especial que, según nos confesó Israel poco después, ya le había anunciado de alguna manera. "Le dije a María que le pediría matrimonio en una carrera y como veía que ésta de Albacete era la penúltima de la temporada y sólo nos queda Jerez, no he querido arriesgar y esperar a que pudiera pasar algo que arruinara el momento", ha contado.

Por su parte, María Calero, orgullosa de portar esta alianza, explicaba su sorpresa. "No me lo esperaba aunque desde el podio miraba abajo y no lo veía. Cuando han dicho que había una sorpresa y lo he visto aparecer...", ha contado. Y ha añadido que "ha sido muy bonito poder compartirlo con toda la gente después de un segundo puesto".

Sobre la fecha, Israel y María parecen de acuerdo en el próximo 6 de junio de 2020. Enhorabuena.