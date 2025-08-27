¿Por qué a este oficial de la Policía Local de Albacete le llaman 'Antonio de la Jungla'?

La Policía Local de Albacete ha protagonizado en las últimas horas dos actuaciones poco habituales, alejadas de los accidentes de tráfico o auxilios ciudadanos. En esta ocasión, los protagonistas han sido un buitre desorientado y una culebra urbana.

La primera intervención tuvo lugar en la calle Autovía de Campollano, donde los agentes fueron alertados de la presencia de un ave de gran tamaño en el patio de una nave industrial. “Al principio pensábamos que era una simple ave, pero al llegar nos indicaron que se trataba de un buitre de grandes dimensiones que no conseguía remontar el vuelo”, ha explicado el oficial Antonio García, quien participó en el rescate.

El buitre que apareció en Campollano

Con ayuda de un abrigo y una caja, Antonio logró capturar al animal sin causarle daño. “Lo abrazamos con cuidado para introducirlo en la caja y lo trasladamos al Centro de Recuperación de Aves Rapaces, donde siempre nos tratan muy bien y hacen una gran labor”, añadió García. El oficial también advirtió del riesgo que conlleva este tipo de rescates: “Hay que tener cuidado con las garras, que son muy afiladas, y con el pico, que tiene mucha fuerza. Una vez controlas esas dos partes, puedes manejar al animal, aunque siempre hay cierto riesgo. Si no, no nos llamarían”.

Y una culebra el mismo día

La segunda actuación se produjo en la Avenida de los Toreros, donde de nuevo la Policía Local fue avisada de la presencia de una culebra en un alcorque. “Nos dijeron que había varias -comenta Antonio-, pero solo encontramos una. Era una culebra de escalera, no venenosa, aunque suelen morder”, explica. “La cogimos con guantes, controlando la cabeza, y la introdujimos en una caja para trasladarla a una zona de campo donde suelen habitar”.

La culebra, ya en una caja, una vez rescatada

No es la primera vez que este oficial de la Policía Local de Albacete interviene en una 'operación' con animales y ya sus compañeros lo han bautizado de forma simpática como “Antonio de la Jungla”, el oficial acumula una larga experiencia en intervenciones con animales. “Desde siempre me han gustado mucho y se me suelen dar bastante bien. Los compañeros me reclaman cuando hay casos así”, confesó. Entre sus actuaciones más curiosas, recuerda haber guiado a jabalís fuera de la ciudad con ayuda de los coches patrulla, capturado ratas en baños y rescatado aves pequeñas como autillos y cernícalos.

Aunque no ha recibido formación específica, asegura que “va dentro de mí, pero también son muchos años de experiencia con animales, y eso se nota”.

Para García, estas intervenciones demuestran que “la Policía Local está para todo, o casi todo. Siempre intentamos dar la mejor solución posible a los problemas, aunque no siempre sea del gusto de todos. Pero ahí estamos, preparados para lo que haga falta…" incluso si les llaman por una plaga de hurones en la carretera de Las Peñas.