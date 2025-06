"Nunca en mi vida había visto caer piedra así, fue como una lluvia de balas": La Roda, golpeada por una granizada brutal

Una impresionante tormenta de granizo azotó este domingo por la tarde el municipio albaceteño de La Roda, dejando tras de sí una estampa de devastación sin precedentes. Piedras de granizo del tamaño de pelotas de golf cayeron durante más de 15 minutos, anegando calles, destrozando cultivos y causando importantes daños en viviendas, vehículos e infraestructuras.

"Nunca se ha visto algo así en La Roda. En mis 46 años y siendo tercera generación de agricultores, jamás lo habíamos vivido con esta intensidad" Juan Francisco Parreño Presidente de la Asociación San Isidro

En el ámbito agrícola, el desastre es absoluto: viñedos, almendros, pistachos y cereales —en plena campaña de recolección— han quedado arrasados. La nube afectó una franja de entre 5 y 6 kilómetros, desde el centro de La Roda hasta las zonas colindantes de Munera y Montalvos.

"Donde pasaba la nube, lo dejaba todo como si hubiera pasado una apisonadora" Juan Francisco Parreño Presidente de la Asociación San Isidro

Daños millonarios en agricultura y viviendas

Granizada histórica en La Roda

La violencia de la tormenta ha causado daños millonarios en infraestructuras y explotaciones agrícolas. Viñas, almendros, pistachos, cebollas y cereal —este último en plena recolección— han quedado totalmente arrasados. “Por la mañana estábamos cosechando y por la tarde ya no podías seguir. La nube no dejó nada en pie,” explicaba Parreño.

A pesar de la magnitud del fenómeno, la AEMET no había emitido alerta roja para el domingo, sino para el sábado, cuando no ocurrió nada.

“Si esto llega a pasar el sábado, con el Festival de los Sentidos lleno, hoy estaríamos hablando de otra cosa mucho peor” Juan Francisco Parreño Presidente de la Asociación San Isidro

Pero más allá de las pérdidas materiales, lo más duro han sido las escenas humanas. Parreño relataba con emoción un momento que refleja el drama vivido en el campo: “Cuando flojeó un poco la lluvia, salí a la viña. Estaba con mi chiquillo y le dije: quédate en el coche y no te bajes. Pero salió corriendo, me vio llorar en medio de la viña y me dijo: ‘Papá, quédate’. Luego te lo explico, que no lo vas a entender. Eso te parte el alma y el corazón.”

"Mi hijo me vió llorando en la viña" Juan Francisco Parreño Presidente de la Asociación San Isidro

La imagen de un padre llorando en mitad de un campo destrozado lo resume todo. Porque en el campo, el golpe no es solo de hoy, sino de lo que viene. Y sin embargo, la vida sigue. “Lo que se recupera, por desgracia, es porque tiene ya mucha costra. Aquí no puedes quedarte parado. En cuanto se pueda pisar la tierra, hay que salir a curar las heridas de los árboles y empezar a invertir de nuevo. Aún sabiendo que este año no se salvará nada, ni el pistacho ni el viñedo. Pero no nos queda otra. Esto ha sido el título de la vida. Y va a seguir siéndolo.”

Petición urgente de declaración de zona catastrófica

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha anunciado tras la fuerte tromba de agua y granizo que asoló ayer por la tarde la localidad, que pedirá la declaración de Zona Gravemente Afectada por Emergencia de Protección Civil.

Así se lo ha trasladado al subdelegado de Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, que se ha desplazado hasta el municipio para comprobar de primera mano las consecuencias de la tormenta, al igual que el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero.

Amores ha explicado que la alerta naranja por parte de Meteocam “llegó una hora tarde” cuando en La Roda “ha habían caído ya a las 19.00 horas cerca de 70 litros en tan solo 15 minutos” que “fueron como un huracán” y para esta tarde se “esperan de nuevo tormentas” por lo que “pedimos que se extremen las precauciones”.

Por este motivo, ha pedido a la población “colaboración” para que cada vecino “en la medida de sus posibilidades retire las hojas de su puerta” porque “no podemos llegar a todos rincones aunque nos gustaría” y ha agradecido su comportamiento y “todo lo que realizaron minutos después de la tormenta ayudando a quitar hojas de alcantarillas y en todo lo que hiciera falta”.

“A pesar de las mejoras en infraestructuras realizadas en los últimos años, tanta agua en tan poco tiempo no había colector que lo parase” Juan Ramón Amores Alcalde de La Roda

Amores ha aprovechado también para agradecer todo el trabajo realizado al personal del ayuntamiento, efectivos de Policía Local y Bomberos del SEPEI, además de los trabajadores de las empresas concesionarias “que han dado lo mejor de sí para volver cuanto antes a la normalidad”.

Juan Ramon Amores y Miguel Juan Espinosa

El subdelegado del Gobierno ha manifestado “su apoyo y la colaboración en todo lo que el Gobierno de España pueda hacer” y les ha informado de “todos los instrumentos disponibles para solicitar ayudas ante las pérdidas y hectáreas afectadas”.

Por su parte, la concejala de Obras y Servicios, Ana Estarlich, ha detallado las “numerosas” actuaciones que se atendieron en la tarde de ayer, como en la Residencia Municipal de Mayores ‘Virgen de los Remedios’, donde “hubo que trasladar a varios usuarios de habitación tras verse los sumideros desbordados”.

Además en la calle Juan de Olivares, conocida como La Rambla, fue necesario el uso de maquinaria pesada para quitar “los cientos de kilos de granizo que se depositaron” bloqueando la evacuación de agua, y provocando inundaciones en bajos y cocheras, al igual que en la calle Comandante Escribano Ballesteros, donde los bomberos del SEPEI seguían trabajando este mediodía con bombas de achique.

Importantes daños también en muchas instalaciones municipales, como el auditorio de la Casa de la Cultura, los locales de ensayo de la Caja Blanca, la piscina de verano, los campos de fútbol y los pabellones deportivos, además de varios colegios, el más dañado el CEIP Tomás Navarro Tomás, donde “ha sido necesario” reordenar la entrada por los “graves desperfectos en el patio”.

Por otro lado, en la zona del Camino de la Virgen y el paraje de San Isidro, los accesos se vieron bloqueados por la caída de árboles y hasta pasada la medianoche no se pudo “despejar”, ha explicado.

En total, fueron 31 los avisos recibidos en el servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha 112 y la Policía Local de La Roda atendió 28 avisos, entre ellos cables caídos, rotura de ventanas y tejas, vehículos dañados por la caída de árboles, muros caídos en vías como Doña Jimena o Puerta de Granada, además de en el entorno de las Viviendas Sociales.