Faltan 12 días para esa cita que todos los ciudadanos se darán con las urnas el próximo 28 de mayo. Con el fin de acercarte a todos y cada uno de los candidatos a la alcaldía en la ciudad de Albacete, Cope te acerca en el magazine diario a cada uno de los protagonistas.



Hoy ponemos la mirada en Unidas Podemos, con Nieves Navarro, a la cabeza.





¿Quién es y a qué se dedica María Nieves Navarro?

Técnica especialista en Educación Infantil, trabaja en las Escuelas Infantiles municipales desde el año 2000, delegada de personal desde 2006 y presidenta del comité de empresa desde 2015.



Desde joven ha sido voluntaria de varias organizaciones, la más significativa Cruz Roja, de la que también formó parte a nivel orgánico durante 5 años. Involucrada también en el movimiento vecinal, fue vocal de la asociación del barrio Fátima.

Afiliada a Izquierda Unida desde 2013, en 2015 fue elegida para el consejo político local y actualmente es Coordinadora Local de Izquierda Unida.



También formó parte de la confluencia Ganemos Albacete





Nieves Navarro quiere entrar en el gobierno de la ciudad: "Es nuestro objetivo. Somos totalmente necesarios"

La candidata de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, Nieves Navarro, ha planteado políticas de sostenibilidad, igualdad, cultura o transparencia como principales ejes de su candidatura de cara a las próximas elecciones municipales.





¿Que ha supuesto no tener presupuestos en este año 2023?

“Quien tiene que presentar un borrador es el equipo de gobierno local. Y a raíz de ahí el resto presentamos las enmiendas oportunas. No se ha presentado ese borrador y por tanto, la oposición no puede hacer nada. No tener presupuestos implica que ciertas cosas que se han ido aprobando en mociones a finales del año pasado están fuera de poder realizarlas. Lo primero que nosotros haríamos en el mandado sería crear unos presupuestos”, explica Navarro.





Si hablamos de futuras alianzas, ¿Pactaría Unidas Podemos con otros partidos?

Y la respuesta es sí, tal y como nos cuenta Nieves el "objetivo" es entrar en el Gobierno de la ciudad para que la capital se rija por un mandado progresista. "Somos totalmente necesarios, para que esta ciudad continúe con sus políticas progresistas, para que cambie el modelo y ponga a las personas en el centro", manifiesta la candidata a la alcaldía por UP.

Por otra parte, ha reprochado al Gobierno municipal de Emilio Sáez la "falta de transparencia", porque, a su juicio, todo "tiene que ser accesible y fácil de encontrar, todos los datos del Ayuntamiento y el gasto en los distintos apartados".

Y pone como ejemplo, el alumbrado navideño de la ciudad: "El dinero público hay que cuidarlo y tratarlo de forma ética”, manifiesta Navarro.

Y cuando hablamos de iniciativas culturales, la candidata de UP pone en valor actividades ya realizadas, que hay que reforzar y ampliar, para que “no solo nos conozcan por la feria de Albacete, plantear la cultura como un motor importante", ha remarcado.

Unidas Podemos presenta 278 medidas para hacer de Albacete una ciudad más igualitaria, sostenible e inclusiva

La candidata de Unidas Podemos a la Alcaldía de Albacete, Nieves Navarro, presenta un programa con 278 medidas "concretas, realistas y útiles" que integran su programa electoral, para avanzar en los tres ejes claves que tiene que impregnar las políticas municipales: igualdad real y efectiva; sostenibilidad y cambio climático; y la inclusión como meta.

Puedes escuchar la entrevista completa, a continuación:

Audio