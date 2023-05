Las obras de reforma del Pasaje Lodares dejan demasiadas dudas

El Pasaje de Gabriel Lodares es la gran joya de Albacete; posiblemente el lugar más fotografiado y el que todos los albaceteños enseñamos a nuestros visitantes con orgullo. Junto al pasaje Gutiérrez de Valladolid y al pasaje del Ciclón de Zaragoza, es uno de los tres únicos ejemplos de este tipo de galerías que se conservan en España.

El pasado 27 de abril, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, anunciaba las obras de reforma que gracias a 370.000 euros de fondos europeos Next Generation se iban a acometer en el Pasaje al pasar la Semana Santa. Así fue y, a mediados de abril, comenzamos a ver cómo se levantaba el pavimento de uno de los costados del Pasaje.

Pocos días después del inicio de esos trabajos, y ante las dudas de propietarios y colectivos como el Colegio de Arquitectos o el Instituto de Estudios Albacetenses, la viceconsejera Ana Muñoz compareció por videoconferencia ante los mismos para explicar que las citadas obras cumplen con la estricta norma que es necesario cumplir cuando se actúa sobre un Bien de interés Cultural en la modalidad de Monumento.

La Junta dijo sobre esas losas cuadradas que ahora se retiran y se guardan que no eran las orginales, pero puestos en contacto con representantes de todos esos colectivos, nadie parece conocer qué es lo que se va a poner en su lugar.

María es comerciante en este pasaje único en España y en declaraciones a COPE nos ha dicho que "no nos enseñaron cómo iba a quedar porque inicialmente nos dijeron que iban a poner un marmol travertino y luego una loseta grande". María, que lleva desde que nació unida a este lugar, nos confiesa que "a mí el suelo actual me gusta mucho y con que se hubiera hecho un buen lavado de cara, una limpieza a fondo quizá hubiera bastado".

María también nos ha contado que la obra va muy despacio, demasiado despacio "porque por la tarde no se les ve trabajar y por la mañana apenas se les escucha. Van quitando las losas con sumo cuidado y se las llevan una a una como si fueran lingotes de oro".

Audio





COPE también se ha puesto en contacto con la Demarcación en Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. El secretario, Eduardo Mascagni, ha confrimado las dudas que al respecto de la obra siguen teniendo, aunque en ningún caso se oponen a la mejora.

Mesa Redonda

La pasada semana incluso este colectivo profesional organizó una mesa redonda de la que las conclusiones no pueden ser más claras, en especial en lo que hace referencia a la sustitución de ese pavimento ya que, según ha indicado Mascagni "no sabemos ni tenemos pruebas ciertas de que el que existe no sea el original".

Insisten desde el colegio profesional que las obras pueden ser buenas pero "nos hubiera gustado tener más información o al menos que se hubiera convocado a la Comisión Provincial de Patrimonio, que tiene carácter consultivo, pero "en este tipo de actuaciones es mejor que haya consenso y que opinen todas las personas y colectivos afectados".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





En la nota que se remitió tras la Mesa Redonda, se solicitaba que se reconsiderara el cambio de ese pavimento y que se explicara mejor a los ciudadanos el proyecto.

Al hilo de todo esto, también el Partido Popular en el Ayuntamiento ha salido a la palestra para indicar que tampoco se muestran en contra de las obras, que quizá fueran necesarias, pero sí de la falta de información o de consenso al respecto, tachando además el tema de 'electoralista'.

NOTA. La redacción de COPE Albacete ha requerido las declaraciones de responsables de la Junta de Comunidades sobre este asunto, pero se remiten a lo ya expuesto y publicado con anterioridad sin querer añadir nada más.