La imagen del Triunfo a la Virgen de los Llanos regresa a su plaza junto a la Catedral tras una exitosa restauración

Esta mañana, la emblemática imagen del Triunfo a la Virgen ha vuelto a ocupar su lugar en la plaza junto a la Catedral, después de un arduo proceso de restauración. La escultura, que sufrió un accidente hace unos meses, ha regresado en perfecto estado, gracias al trabajo incansable de su creadora y restauradora, Llanos Flores.

Aunque la imagen milagrosamente no sufrió daño alguno durante el incidente, el pedestal que la sostenía quedó notablemente afectado, lo que hizo necesaria una intervención urgente. “ Hemos tenido una suerte enorme. La gente, no sé si se habrá dado cuenta, de que cayó, y no hubo ninguna desgracia personal, y a ella prácticamente no le ha pasado nada. Ella cayó encima del césped artificial, la gente dice que voló hacia el césped. Son cosas extrañas, pero ha pasado", comenta Llanos Flores, visiblemente emocionada.

El proceso de restauración tomó más de un mes y comenzó desde el 23 de julio, durante el cual Llanos trabajó incansablemente, enfrentándose no solo a los daños, sino también al calor y a las largas horas que exige su apasionante profesión.

La imagen fue transportada nuevamente a su plaza esta mañana con la ayuda de una grúa, ya que su estatura y peso reales son mayores de lo que aparenta. Antonio Fernández Pacheco, presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, estuvo presente durante el regreso de la imagen y expresó su satisfacción por el resultado “la imagen ha estado custodiada estos meses en nuestra sede que también está aquí en la plaza y hemos estado informados en todo el momento del proceso en su vuelta a ponerla a punto.”

Paloma Garrigós Imagen de la Virgen de los Llanos en el momento de depositarla en la plaza de nuevo

Una grúa ha hecho de medio de transporte para depositarla. “La imagen pesa aproximadamente 400 kilos y es muy voluminosa”, explica el presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos.

Con la imagen de nuevo en su sitio, los fieles y visitantes podrán volver a admirar este símbolo de devoción y belleza artística que, gracias al trabajo de Llanos Flores, ha recuperado su lugar de honor.